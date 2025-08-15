La gossa policia de Girona detecta una persona amb 100 grams d’haixix

La Policia Municipal també li ha sostret 41 grams de cocaïna

La gossa de la Policia Municipal de Girona, la Liaka.

La gossa de la Policia Municipal de Girona, la Liaka. / Policia Municipal de Girona

Josep Coll

Josep Coll

Girona

La gossa de la Policia Municipal de Girona, la Laika, ha descobert aquest matí una persona que amagava 100,11 grams d’haixix i 41,70 de cocaïna. Els fets han tingut lloc a l'estació d'autobusos, ubicada al subsol del parc Central i, a part, la policia també ha sostret 285 euros a l'individu.

En una publicació a les xarxes socials la Policia Municipal ha detallat que "la Laika no falla mai". També que gràcies "al seu olfacte" i al "treball" dels agents "aquesta droga no arribarà als carrers de Girona".

No és el primer cop

La Laika és una gossa de raça pastor malinoise que treballa al cos de la Policia Municipal des del juny de l'any 2020. Ja des del principi, l'objectiu era que treballés en tasques de prevenció de delictes i de cerca de substàncies estupefaents i per donar suport als agents de proximitat dels diversos sectors de la ciutat.

De fet, no és el primer cop que la Laika o algun altre animal de la Unitat Canina descobreixen persones portant droga a la zona de l'estació d'autobusos. Els gossos, juntament amb agents, fan sovint rondes per l'estació d'autocars, de tren o en altres punts amb gran mobilitat per detectar la presència d'estupefaents.

