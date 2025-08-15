Es produeixen dos incendis en una setmana en un edifici en desús de Font de la Pólvora
Fa anys que l'Ajuntament de Girona demana a la Generalitat que s'enderroqui aquest immoble
Un edifici que està en desús va patir dos incendis la setmana passada al barri de Font de la Pólvora de Girona. Es tracta d'un bloc que té setze pisos, tots ells deshabitats, al número 12 del carrer Acàcia. És un immoble que està molt deteriorat i que està obert per diferents costats, la qual cosa aprofiten certes persones per entrar-hi. En una d'aquesta ocasions s'haurien originat els dos incendis, que van tenir poques conseqüències.
Fa anys que l'Ajuntament de Girona demana a la Generalitat que enderroqui aquest habitatges, ja que onze dels setze pisos pertanyen a l'ens autonòmic. De moment, però, no hi ha hagut cap moviment tot i que el pla de millor integral de Font de la Pólvora, enllestit recentment, proposa enderrocar l'edifici per tal de guanyar un espai verd al barri.
En desús fa 10 anys
L'Ajuntament va declarar aquest bloc inhabitable el febrer de 2015. En aquell moment, hi vivien quatre famílies a les quals es va negociar una solució perquè anessin a viure a un altre lloc. Originalment era d'Adigsa (organisme de la Generalitat que gestiona l'habitatge protegit), tot i que també n'hi ha alguns que són de particulars. Ja des d'aquell moment, amb Carles Puigdemont com a alcalde, ja es demanava tirar a terra l'edifici.
Fa més de quinze anys, ja es va enderrocar el bloc de just al costat d'aquest edifici. Es va adequar l'espai i ara és una zona pavimentada que funciona com un aparcament de vehicles. El terreny pertany a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) i segons consta a la seva pàgina web és un dels dos "solars residencials a la venda" que es troben al barri de Font de la Pólvora.
