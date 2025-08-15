La UdG apareix per setè any consecutiu en el rànquing més prestigiós del món
En les sis edicions anteriors estava entre les posicions 801 i 900, però aquest any ha caigut entre les 901 i 1.000
La Universitat de Girona apareix per setè any consecutiu entre les mil millors universitats del món en el prestigiós rànquing de Shanghai o ARWU (Classificació Acadèmica d'Universitats del Món, en les seves sigles en anglès). El llistat és considerat internacionalment com l'indicador d'universitats més fiable del món per l'objectivitat de la seva metodologia. Potser la UdG no pot fer front a les nord-americanes o britàniques que any rere any estan al capdavant del rànquing, però des del 2019 s'ha consolidat en el llistat.
La Universitat de Jiao Tong, a Shanghai (Xina), elabora des de 2003 el rànquing. Tot i que cada 15 d'agost l'ARWU fa públiques les mil millors universitats del món, n'analitza més de 2.500 (es calcula que a escala mundial n'hi ha més de 25.000). La institució gironina apareix entre les posicions 901 i 1.000, més enrere que en les sis edicions anteriors, quan apareixia entre els llocs 801 i 900.
En l'últim tram
També ha perdut posicions a escala estatal. Sí en els dos últims anys estava entre les trenta millors d'Espanya, aquesta vegada ha caigut entre els llocs 30 i 36. És a dir, en l'últim tram del llistat, ja que s'han analitzat 36 universitats espanyoles, les mateixes que l'any passat, tot i que aquest 2025 ha caigut la universitat de Valladolid i ha entrat la de Las Palmas de Gran Canària. A part de la gironina i la canària que es troben en aquestes últimes places estatals, també hi ha la Carles III de Madrid, la de Cadis, la de Castella la Manxa i la de Còrdova.
Un any més, la Universitat de Barcelona és la més ben valorada de l'Estat, situant-se entre les posicions 151 i 200 a escala mundial. La segueix la Universitat de València, que està entre les posicions 201 i 300 del món. La UdG també ocupa l'última posició en l'àmbit català. En el llistat n'apareixen sis més: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona (301-400), Universitat Pompeu Fabra (301-400), Universitat Rovira i Virgili (601-700), Universitat Politècnica de Catalunya (701-800) i Universitat de Lleida (701-800).
Harvard al capdavant
Per dur a terme el rànquing es tenen en compte una sèrie de criteris, com ara el nombre de docents i antics alumnes d'una universitat que han aconseguit un Premi Nobel o una medalla Fields (el guardó més important en matemàtiques). També es puntua els investigadors altament citats que estan a les plantilles de les institucions, publicacions rellevants que s'han fet, especialment de caràcter científic o natural, i el rendiment acadèmic per càpita d'una institució.
La Universitat de Harvard ha estat la número u durant els més de vint anys en els quals s'ha elaborat el rànquing. Ho fa, a més, amb una puntuació perfecta de cent sobre cent. Des de 2022 les altres dues institucions que estan al podi són la Universitat de Stanford i l'Institut Tecnològic de Massachusetts, però molt lluny de la puntuació de la primera. En tenen 76,8 i 71,2, respectivament. La primera universitat britànica en el llistat és la de Cambridge, que és la quarta de la classificació global. Cal baixar fins a la tretzena plaça per trobar la primera que no és nord-americana ni britànica. En aquest cas, és la francesa Paris-Saclay.
