Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles

Els Naturalistes reclamen més consciència i fer un «cert esforç» per fer un bon reciclatge

La incineradora de Campdorà desbordada de residus fa unes setmanes.

La incineradora de Campdorà desbordada de residus fa unes setmanes. / Marc Martí Font

Josep Coll

Josep Coll

Girona

L’Associació de Naturalistes de Girona demana a l’Ajuntament de Girona que sigui més «transparent i eficient» a l’hora d’ensenyar a la ciutadania «on van a parar realment els residus». Tot això, per tallar la «rumorologia i la falsa creença que tot és un engany i tot acaba barrejat».

L’entitat, en cap cas, qüestiona el nou model de recollida de residus que s’ha implantat a la ciutat, ja que asseguren que la situació «no és nova» i que Girona «segueix el mateix patró d’altres indrets on s’ha implantat aquest model». Entre d’altres parlen de ciutats europees com Viena o Milà, o també dels Estats Units, com San Francisco.

Al mateix temps, però, reconeixen que és un «repte ambiental i social» i que, per això, han «aparegut fortes reticències», a la vegada que creuen que «cal introduir canvis». Asseguren que l’Ajuntament «no ha estat a l’altura» i que ha «d’assumir els errors», però també «persistir en el nou model».

Impacte ambiental

Més enllà d’això, els Naturalistes pensen que «la ciutadania contrària a reciclar hauria de reflexionar sobre l’impacte ambiental» que generen els residus. «Viure en societat implica un cert esforç», indiquen.

L’associació també vol deixar constància que «l’elevada generació de residus genera impactes a escala local i global». Per això, demanen que hi hagi un canvi «basat en la prevenció de residus, així com la reducció de la contaminació derivada d’aquesta gestió». Tot això, perquè tant «l’abocament controlat com la incineració tenen un gran impacte en el medi».

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents