La nova aplicació dispara les incidències registrades de la recollida de residus
El maig se’n van rebre 1.929 entre tots els canals, fent créixer un 36% les queixes i peticions respecte al mes anterior
Han pujat amb força els casos recollits de neteja viària i de mobles a la via pública
La posada en marxa dels nous models de recollida de residus a Girona (porta a porta, àrees temporals i contenidors intel·ligents) han fet incrementar el nombre de peticions i incidències dels veïns. És el que detalla l’informe que l’Ajuntament de Girona va encarregar a una empresa externa per realitzar la quarta modificació del contracte de neteja i recollida de residus. Tanmateix, també indica que «hi ha hagut una tendència a l’alça considerable» amb l’entrada en funcionament de la nova aplicació.
L’aplicació es va posar en marxa a mitjan abril, quan el nombre d’incidències registrades va ser de 1.421. Entren les peticions i queixes fetes a la bústia d’avisos, al registre d’entrada de l’Ajuntament o les realitzades per l’empresa contractista. Tanmateix, el maig el nombre d’incidències es va disparar fins a les 1.929. Segons detalla l’informe, al qual ha tingut accés Diari de Girona, «l’històric d’incidències s’ha mogut entre les 1.000-1.500 mensuals» en els últims anys.
L’estudi també indica les incidències de mobles «tenen una tendència alcista», tot i que també especifica que els mobles amb cita prèvia «segueixen una constant marcada» amb entre divuit i vint recollides diàries. També s’han «disparat» les incidències de neteja viària en els últims tres mesos, així com «s’han elevat molt» les reparacions de contenidors en els darrers deus mesos, i més concretament durant la primavera. A part, remarca que les incidències mecàniques tenen una mitjana mensual que «ronda les 50 incidències».
Bústia d’avisos: 4.500 queixes
L’informe exposa que les incidències que provenen de la ciutadania quant a residus «són molt més elevades» que les del sistema intern. Durant els cinc primers mesos d’aquest 2025 s’han registrat 4.500 peticions a la bústia d’avisos, una xifra que ja supera la totalitat de l’any passat, quan en van ser 3.842.
L’estimació que es fa, és que a finals d’any hi pugui arribar a haver 10.800 peticions a la bústia d’avisos. En la mateixa línia, també creixen amb contundència les incidències en el registre d’entrada de l’Ajuntament. Si al llarg de tot el 2024 en van ser 390, entre gener i maig d’aquest any ja se’n van comptar 490. L’estimació és que s’arriba a les més de 1.100 incidències a través d’aquest canal.
Sancions i actes
Amb tot, la problemàtica ha derivat en un augment de les actes aixecades vinculades a la recollida de residus, i també un creixement de les sancions. Segons es detalla a l’informe, fins al 15 de juny d’aquest any es van aixecar 150 actes i tramitar 122 sancions. La xifra ha pujat respecte a anys anteriors. L’Ajuntament, per la seva part, ha detallat aquesta setmana que entre gener i juliol d’aquest any s’han posat 333 sancions.
L’estudi conclou que «extrapolant les dades de 15 de juny», creixeran en un 214% les actes aixecades i en un 1.507% les sancions tramitades respecte al 2024 «si se segueix al mateix ritme». Segons s’especifica, l’estimació és que al llarg de tot el 2025 s’aixequin unes 325 actes, mentre que s’interposarien més de 250 sancions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un home de 80 anys mor ofegat a la platja de Sant Antoni
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- L’Ajuntament de Ripoll demana implicació als comerciants per obrir els caps de setmana
- Tres rescats en tres hores a Queralbs
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- Gazzaniga condemna l’estrena del Girona (1-3)
- Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: «Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals»