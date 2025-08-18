Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà

El foc ha afectat la vegetació propera, i els Bombers han evitat que arribés a una casa

Els Bombers treballant en l'incendi de camions de Medinyà.

Els Bombers treballant en l'incendi de camions de Medinyà. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Medinyà

Els Bombershan treballat aquesta matinada en un incendi que ha afectat diversos camions a Medinyà.

El foc s’ha declarat cap a les quatre de la matinada, al carrer Llevant, i ha mobilitzat cinc dotacions.

Quan els efectius han arribat al lloc, alertats per l’incendi d’un camió, han comprovat que les flames s’havien estès a altres vehicles pesants i també a vegetació propera. A més, han dedicat esforços a protegir un habitatge pròxim que es trobava amenaçat pel foc.

Cap a tres quarts de cinc de la matinada, els Bombers han pogut controlar l’incendi, tant el que afectava els vehicles com el de la zona forestal.

Segons el balanç final facilitat pel cos d’emergències, el foc ha cremat dues tractores de camió, dos tràilers i una caixa de tràiler. També ha quedat afectada vegetació de l’entorn, però s’ha pogut evitar que les flames arribessin a la casa propera.

Tot i l’espectacularitat del foc, no s’han registrat ferits. A la zona també s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra.

