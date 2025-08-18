Girona detecta quinze pisos turístics més que s'ofereixen il·legalment i posa a ratlla la xifra d'HUT a la ciutat
La Generalitat obre sis expedients sancionadors arran del primer llistat que l'ajuntament li va enviar l'any passat
Girona ha detectat una quinzena de pisos turístics més sospitosos d'oferir-se il·legalment i ha enviat el llistat a la Generalitat perquè comprovi si actuen al marge de la normativa. S'han fet aflorar gràcies a la plataforma que el Govern ha ofert als ajuntament i que verifica els anuncis de les principals plataformes. Els HUT sospitosos s'afegeixen als 55 que Girona va detectar l'any passat i que, com concreta l'alcalde Lluc Salellas a l'ACN, ja han derivat en sis expedients sancionadors. Salellas també subratlla que el topall de llicències que va aprovar el consistori, lligat a les mesures del Govern, han contribuït a posar a ratlla la xifra d'HUT a la ciutat. De fet, al Barri Vell i al Mercadal -on n'hi ha més- s'han reduït lleugerament.
L'any passat, l'Ajuntament de Girona ja va enviar a la Generalitat un primer llistat de pisos turístics sospitosos d'oferir-se il·legalment. Eren els que s'anunciaven a les principals plataformes del sector -com ara Airbnb o Booking- sense llicència, la que hi apareixia no existia o bé corresponia a un altre municipi.
Durant els darrers mesos, el consistori ha continuat fent inspeccions per frenar aquells HUT que operen al marge de la llei. En aquest cas, a través d'STL Pro, la plataforma desenvolupada per l'empresa Talk&Code que la Generalitat ha posat a disposició dels ajuntaments. Rastreja els anuncis que apareixen a les plataformes, els creua amb les dades oficials i fa saltar l'alarma cada vegada que troba un HUT sospitós.
L'alcalde, Lluc Salellas, explica que l'ajuntament ha detectat una quinzena de pisos turístics més -que s'afegeixen a aquells 55- que operarien de manera il·legal. "Per tant, tot i que són sospites, estaríem parlant que en global a Girona ja n'haurien aflorat una setantena", explica.
L'Ajuntament de Girona tramet el llistat de HUT sospitosos a la Generalitat perquè comprovi si realment se salten la normativa i, si és així, els sancioni. "Sabem que d'aquella relació que vam presentar l'any passat s'han obert sis expedients sancionadors a habitatges que es fan servir com a pisos turístics, però que no n'estan regulats", diu l'alcalde.
Salellas admet que, d'entrada, aquesta és una xifra "petita". Però també creu que això es deu al fet que "les administracions públiques, de moment, comptem amb els recursos que comptem a l'hora de fer aquesta mena d'inspeccions".
Per això, l'alcalde de Girona ja avança que la voluntat del consistori és continuar augmentant el setge contra els HUT il·legals. "En els propers mesos, tenim ganes d'anar incrementant la vigilància i la inspecció d'aquests establiments no regulats, per poder formular denúncies i que se n'aturi l'activitat", diu Salellas durant l'entrevista a l'ACN.
"Allò que és clar és que entre tots, tant ajuntament com Generalitat, hem d'aconseguir posar-hi més recursos perquè aquestes activitats no permeses no tinguin lloc a Girona", hi afegeix.
Lleugerament a la baixa
A principis de mandat, l'Ajuntament de Girona va aprovar un topall del 15% de pisos turístics als barris -una mesura centrada en el Barri Vell i el Mercadal- i fa fixar que, en el global de la ciutat, aquest límit no podria ser més alt del 4%. La mesura, a més dels HUT, també incloïa els apartaments i les llars compartides. "Aquesta limitació, segurament, ja va fer que hi hagués gent que no pensés a destinar el seu habitatge a aquests usos", concreta Lluc Salellas.
L'alcalde explica que això, lligat també amb les mesures i la nova normativa que va tirar endavant la Generalitat (i que recull el Decret Llei 3/2023), ha contribuït a posar a ratlla la xifra d'HUT a la ciutat. La norma limita a cinc anys la durada de les llicències, afecta 262 municipis catalans -entre els quals, Girona- i estableix que no es poden atorgar nous permisos a HUT fins que els ajuntaments adaptin el seu planejament al nou decret. "Des d'aleshores, no n'hem donat cap de nou", precisa Lluc Salellas.
De fet, les últimes dades recullen que a Girona la xifra global de HUT ha anat lleugerament a la baixa. En concret, dels 802 que hi havia l'any passat a 787 que apareixen al llistat de la Generalitat.
I part d'aquesta davallada, de fet, s'ha concentrat al Barri Vell i al Mercadal (que és on n'hi ha més). "Si l'any passat al Barri Vell hi havia 475 llicències, ara la xifra ha passat a 470", concreta Lluc Salellas, precisant que traslladat en percentatges això representa el 14,20% del seu parc d'habitatge.
