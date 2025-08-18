La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
Tots els vehicles amb etiqueta ambiental (O, ECO, C i B) i tots els vehicles sense etiqueta ambiental amb domicili a Girona fins l’any 2024 podran circular sense restriccions pel municipi
Els vehicles subjectes a exempcions ja poden sol·licitar la inscripció al Registre Municipal de Vehicles de la ZBE
Redacció
La zona de baixes emissions (ZBE) de Girona començarà a funcionar el dilluns 15 de setembre. El perímetre de la ZBE de Girona engloba des del parc de la Devesa fins al carrer d’Emili Grahit i des del carrer del Riu Güell fins al carrer del Carme i el Barri Vell.
Tots els vehicles amb domicili a la ciutat podran seguir circulant dins d’aquesta zona igual com fan ara i tal com estableix l’Ordenança de la ZBE, igual que els vehicles amb etiqueta ambiental (0, ECO, C i B), siguin d’on siguin. Cal tenir en compte, però, que els vehicles sense etiqueta ambientalq ue s’incorporin l’any 2025 o posteriors al Registre Municipal de Vehicles de la ZBE no seran exempts.
Tal com preveu l’Ordenança de la ZBE de Girona, els vehicles sense etiqueta ambiental i de fora de Girona que hagin d’entrar a la ZBE per, principalment, la seva funció mèdica, d’emergència, de seguretat, laboral o perquè siguin de persones amb pocs recursos, hauran d’estar inscrits en el Registre Municipal de Vehicles de la ZBE per atendre’s a l’exempció i comptar amb l’autorització temporal per poder-hi accedir. Aquesta sol·licitud ja es pot fer a través del web https://zbe.cat/autorizations
L'horari de restriccions
L’horari de les restriccions per entrar a la ZBE per als vehicles contaminants de fora de Girona serà de 7 a 20 h de dilluns a divendres en dies laborables, tal com recomana la Generalitat i com serà d’ús comú en la resta de municipis de 50.000 habitants, aquells obligats a establir una ZBE. Tot i això, els vehicles sense etiqueta ambiental de fora de Girona podran continuar-hi accedint 24 dies l’any dins l’horari amb restriccions. En aquests casos, no serà necessari sol·licitar cap permís.
Es calcula que actualment hi ha un 5% dels vehicles que circulen per Girona que no compleixen amb els criteris per circular dins la ZBE, una xifra que es redueix any a any per la renovació dels mateixos vehicles. Els vehicles no hauran de portar cap tipus de distintiu que indiqui que estan matriculats a la ciutat de Girona ni tampoc col·locar al vidre l’etiqueta ambiental. Les càmeres de control llegiran les matrícules i sabran en quina categoria es troba cada vehicle. Cal recordar que el lector de matrícules sap l’etiqueta ambiental de cada vehicle sense necessitat de portar-la físicament enganxada al vidre.
L'àrea restringida
L'àrea engloba el carrer Emili Grahit i el passeig d’Olot fins a l’encreuament amb el carrer del Riu Güell. En aquest punt passa per l’avinguda Josep Tarradellas fins a arribar a l’altura del Palau de Fires i l’Auditori, per passar després pel passeig de la Devesa per la part més pròxima al riu Ter fins al pont de Pedret. Posteriorment, agrupa gran part del Barri Vell i un cop arriba a plaça Catalunya, ressegueix el riu Onyar fins a tocar, de nou, amb Emili Grahit, a la rotonda dels Països Catalans.
Registre d'entrades
En cas que sigui un vehicle sense etiqueta ambiental de fora de Girona, els propietaris podran consultar el nombre d’entrades que ha realitzat dins de l’Àrea Personal de la web https://zbe.cat/home
La implementació d’una ZBE té com a objectius principals, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, "la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, gràcies a la reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera i de la contaminació acústica; la contribució a la mitigació del canvi climàtic, amb la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, i l’impuls d’un model de mobilitat més eficient energèticament i que promogui la mobilitat activa i el transport públic".
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Girona ha perdut 1.000 comerços en l’última dècada
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps