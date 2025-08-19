El Servei Municipal d’Ocupació de Girona impulsa 26 activitats formatives
S’han ampliat horaris i s’ofereixen la meitat de les propostes a la tarda per facilitar l’assistència als interessats
Redacció
L’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Ocupació, impulsa un total de 26 activitats formatives dins el marc del programa SMOBILITZA’T entre els mesos de setembre i desembre. En total, aquestes propostes sumen 63 hores de formació gratuïta adreçada a persones en recerca de feina, emprenedores i professionals que volen millorar les seves competències per assolir l’èxit professional i la promoció en el lloc de treball.
Una de les novetats principals d’aquesta programació, és que s’amplien horaris i que un 50% de l’oferta lectiva també es farà a les tardes per facilitar l’assistència a les persones interessades a participar en els cursos.
La regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio, ha destacat que “amb aquesta nova programació formativa volem facilitar que tothom tingui accés a eines útils per créixer professionalment, millorar les seves competències i afrontar amb més seguretat el mercat laboral. Des del SMO apostem per una formació pràctica, actualitzada i orientada a les necessitats reals del món laboral i dels sectors amb més oportunitats”.
Les formacions han estat organitzades en diferents línies temàtiques com l’emprenedoria, la recerca de feina, les ocupacions amb futur o el desenvolupament competencial i es treballen competències clau com les digitals: facturació electrònica, ús d’apps, currículum amb Canva, ciberseguretat; competències emprenedores: idea de negoci, pla financer, finançament, màrqueting, contractació pública; competències personals i transversals: autoestima, resiliència, comunicació efectiva, creativitat, treball en xarxa, i també el coneixement del mercat laboral i sectors estratègics: oportunitats en assegurances, sociosanitari, administració pública, violències masclistes.
Ja es poden fer les inscripcions a girona.cat. Els objectius d’aquest servei municipal són promoure l’autoconeixement professional, donar suport en la millora de les competències transversals, facilitar eines i recursos per a la recerca de feina i oferir informació actualitzada sobre els sectors generadors d’ocupació. Es poden consultar totes les formacions a www.girona.cat/smo o a l’app gratuïta del Servei Municipal d’Ocupació.
