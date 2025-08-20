Els Bombers taponen una fuita de gasoil d'un camió a Vilablareix

Es calcula que un dels compartiments de la cisterna té capacitat per a 10.000 litres de carburant

Diversos vehicles dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu.

ACN

Vilablareix

Tres dotacions dels Bombers han treballat en la contenció d'una fuita de gasoil d'un camió a Vilablareix. El camió cisterna transportava aquest carburant i ha patit una fuita al carrer de Mas Falgars de Vilablareix, un carrer on hi ha diverses naus industrials i el restaurant Konig, entre d'altres negocis. Els Bombers s'han concentrat a tapar un dels compartiments de la cisterna del camió amb una capacitat de 10.000 litres de capacitat. Des de Protecció Civil s'ha activat la fase de prealerta del pla Transcat

