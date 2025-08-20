Els Bombers taponen una fuita de gasoil d'un camió a Vilablareix
Es calcula que un dels compartiments de la cisterna té capacitat per a 10.000 litres de carburant
Tres dotacions dels Bombers han treballat en la contenció d'una fuita de gasoil d'un camió a Vilablareix. El camió cisterna transportava aquest carburant i ha patit una fuita al carrer de Mas Falgars de Vilablareix, un carrer on hi ha diverses naus industrials i el restaurant Konig, entre d'altres negocis. Els Bombers s'han concentrat a tapar un dels compartiments de la cisterna del camió amb una capacitat de 10.000 litres de capacitat. Des de Protecció Civil s'ha activat la fase de prealerta del pla Transcat
