Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
El SEM l’ha traslladat a l'Hospital Trueta amb ferides de poca gravetat
Un cotxe ha atropellat aquest dimarts al matí un jove que circulava en patinet a Girona. Els fets han tingut lloc cap a les set del matí a la travessia de Santa Eugènia.
Segons les primeres informacions, la víctima ha estat envestida pel vehicle i ha acabat sota el cotxe. Ha resultat ferit de poca gravetat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha traslladat en ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona.
La conductora del vehicle ha resultat il·lesa.
La Policia Municipal ha intervingut per atendre l’accident i instruir l’atestat corresponent, indiquen fonts municipals. Al lloc dels fets també s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching