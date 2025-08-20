Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona

El SEM l'ha traslladat a l'Hospital Trueta amb ferides de poca gravetat

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un cotxe ha atropellat aquest dimarts al matí un jove que circulava en patinet a Girona. Els fets han tingut lloc cap a les set del matí a la travessia de Santa Eugènia.

Segons les primeres informacions, la víctima ha estat envestida pel vehicle i ha acabat sota el cotxe. Ha resultat ferit de poca gravetat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha traslladat en ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona.

La conductora del vehicle ha resultat il·lesa.

La Policia Municipal ha intervingut per atendre l’accident i instruir l’atestat corresponent, indiquen fonts municipals. Al lloc dels fets també s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers.

