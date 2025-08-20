Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
Els Bombers i la Policia Municipal descobreixen una mànega que alimentava els habitatges
Una fuita d’aigua detectada aquest dimarts a primera hora del matí al Barri Vell de Girona va posar al descobert diversos pisos ocupats amb la llum i l’aigua presumptament punxades.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de vuit del matí, quan una veïna del número 8 del carrer Nou del Teatre va alertar que li queia aigua procedent del segon pis i que el sostre amenaçava de cedir. Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius dels Bombers que van tallar el subministrament d’aigua general i van comprovar que el pis des d’on provenia la fuita es trobava buit.
Durant la inspecció, els Bombers i la Policia Municipal van localitzar una mànega de reg connectada a través del celobert, que conduïa a diversos pisos ocupats de la mateixa illa d’edificis, situada entre el carrer Nou del Teatre i el carrer Auriga.
Fonts municipals indiquen que els agents van advertir als ocupants que no toquessin la instal·lació elèctrica fins que s’eixugués del tot l’aigua acumulada, seguint les instruccions dels Bombers per evitar riscos.
Entre els blocs ocupats, hi ha el número 4 del carrer Auriga, on el passat 2 de juliol es va esfondrar part del sostre.
Els Bombers també van informar de patologies estructurals tant al número 8 del carrer Nou del Teatre com al número 4 del carrer Auriga. En aquest darrer immoble, aquest dimarts van revisar els puntals col·locats arran de l’esfondrament per assegurar que no haguessin patit noves afectacions.
