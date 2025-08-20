Furten en sis establiments d’un centre comercial de Salt i acaben detingudes

Els Mossos les van arrestar amb la col·laboració dels vigilants de seguretat; havien sostret productes per valor de més de 540 euros

Unes manilles dels Mossos d'Esquadra

Unes manilles dels Mossos d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració dels vigilants de seguretat, ha arrestat tres dones per cometre sis furts en botigues d'un centre comercial de Salt. Les van detenir després de sostreure productes per valor de més de 540 euros.

Les arrestades tenen edats compreses entre els 21 i els 51 anys i estan acusades de ser presumptes autores de sis delictes de fur..

Els fets es van produir el 18 d’agost, al voltant de dos quarts de set de la tarda, quan els vigilants de seguretat del recinte van detectar tres dones sostraient productes de diverses botigues i van alertar la policia. Un cop al lloc, els agents van identificar les sospitoses i van comprovar que haurien comès furts en un total de sis establiments del centre comercial.

La mercaderia sostreta, que es va poder recuperar, tenia un valor total de 546,79 euros. Les tres dones van ser detingudes com a presumptes autores de sis delictes de furt. Una d’elles té antecedents policials, indiquen els Mossos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents