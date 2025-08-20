Girona destapiarà onze pisos municipals de Santa Eugènia per tenir-los disponibles
Es contractarà una empresa perquè entri a l'edifici i documenti tot allò sostret fruit d'ocupacions per posteriorment fer obres que permetin habitar-hi
L'Ajuntament de Girona preveu destapiar un edifici on hi ha onze pisos municipals que ara mateix no s'estan fent servir i que havien estat ocupats en el passat. L'immoble està situat al carrer Santa Eugènia, en el tram entre la plaça Leonor Joher i el carrer del Bassegoda i l'objectiu final és fer-hi obres per tal que s'hi pugui tornar a viure.
Per executar els treballs contractarà una empresa per tal que faci les obres "imprescindibles" per a la realització del treball de camp, consistents en el destapiat i posterior tapiat i remolinat de la porta principal d’accés a l’edifici. També per a la revisió i reposició dels elements que han estat sostrets com a conseqüència de diverses ocupacions il·legals a l’edifici. Amb tot això, s'haurà de redactar un informe que contempli tots els treballs necessaris per a posar a punt l'edifici i permetre'n l'habitabilitat.
Aquesta documentació haurà d'incloure, un cop comprovades les unitats d'obra malmeses, sostretes o deteriorades, la informació tècnica de "cada element afectat pel pas de les diverses ocupacions", segons detalla un document de l'Ajuntament. La idea és pagar un màxim de 15.959 euros. Tota aquesta documentació té com a finalitat de fixar un pressupost d’execució que servirà de base per a la nova licitació del contracte de les obres pendents d’executar per poder tenir els pisos en condicions.
Un pis privat
En total, l'edifici compta amb 24 habitatges i està format per dues escales (una amb accés pel carrer Santa Eugènia i una altra pel carrer Bassegoda), però l’actuació es circumscriu exclusivament als onze habitatges de titularitat municipal existents en l’immoble, així com a les seves zones comunes i a l’ascensor per a persones. Tots tenen l'accés pel carrer Santa Eugènia. L'habitatge situat al primer pis pertany a un altre propietari jurídic. L'Ajuntament li va fer una oferta de compra, però a dia d’avui no ha rebut resposta, segons consta en un informe relatiu a l'interès en iniciar el destapiament de l'edifici.
"Nombrosos desvalisaments"
En aquest document s'esmenta que l'escala ha sofert "nombrosos desvalisaments a causa d'ocupacions il·legals, que han provocat la subtracció, malmetement i deteriorament de molts elements". Actualment, l'entrada a aquest edifici, així com altres obertures, està tapiada amb elements ceràmics, i alguns punts amb reforços de formigó armat per tal d'evitar noves ocupacions il·legals.
La història de l'edifici
El 17 de gener de 2025 es va haver de tapiar amb obra i remolinar dues balconeres i una finestra per tal d’evitar possibles noves ocupacions. Així mateix, es va constatar que l’edifici es trobava en les mateixes condicions que en el moment de la seva inspecció prèvia per a la possible adquisició. El 18 de març de 2021, es va realitzar una visita a l’edifici plurifamiliar, en el marc de l’exercici del dret de tanteig i retracte, segons la resolució d’autorització de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. L’objectiu d’aquesta visita era avaluar les condicions i requisits per a la seva possible adquisició. Els onze pisos van ser adscrits a l'Oficina Municipal d'Habitatge el 26 d’agost de 2024, tot i que es van adquirir en el mandat anterior.
L'edifici, construït l’any 2008, es troba sobre un solar de 398 metres quadrats està format per una planta baixa destinada a locals comercials i quatre pisos destinats a habitatges. També hi ha dues plantes soterrades, per a l'aparcament de vehicles.
Subscriu-te per seguir llegint
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Aquests són els municipis gironins que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any