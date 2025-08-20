Una nova baralla en un edifici ocupat a Girona obliga la policia a intervenir
Tres vehicles policials han anat fins al carrer Tomàs Mieres per identificar els participants en la discussió
Una baralla que s'estava produint en un edifici ocupat aquest dimecres al matí ha obligat la Policia Municipal de Girona a intervenir per evitar que la discussió anés a més. Els fets han tingut lloc minuts abans de les onze del matí quan un ciutadà ha informat que s'escoltaven crits i gent discutint a l'edifici ocupat a la cruïlla entre els carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia, a tocar de les vies del tren.
La policia hi ha enviat tres vehicles i ha aturat la baralla fent mediació i identificant a les parts que havien participat en la discussió. No és el primer cop que en aquest immoble hi ha una baralla i la policia i els Mossos d'Esquadra s'hi han hagut de presentar en diverses ocasions els darrers mesos.
L'edifici està en mal estat i estava en desús ja que el pla general en preveu l'enderroc perquè està molt a prop de les vies del tren tal com passa també amb altres imobles propers i amb el que hi ha a la ronda Ferran Puig i que també està ocupat. en el cas de l'edifici de Tomàs Mieres, hi van entar fa uns mesos i ara també utilitzen els antics baixos comercials.
La finca està envoltada d'una xarxa per evitar que elements de la façana puguin caure a la via pública.
