Restauren la creu de terme de Sant Pere de Galligants i l’escultura Naixement de la vida-arbre de Pedret
Les dues actuacions s’emmarquen en el Pla de conservació i restauració del patrimoni de l'Ajuntament
Redacció
L’Ajuntament de Girona ha finalitzat aquest agost la restauració de dos elements patrimonials més ubicats a l’espai públic de la ciutat. Per un costat, s’ha restaurat la creu de terme de Sant Pere de Galligants, situada al Barri Vell, i, per l’altre, s’ha intervingut en l’escultura Naixement de la vida-arbre, de l’artista Francesc “Xicu” Cabanyes, situada als jardins de la Pedret.
La creu de terme de Sant Pere de Galligants, situada a tocar del monestir del mateix nom, es va instal·lar l’any 1960 per part dels fills de l’escultor Joan Oliver de Bezzi i l’artesà Juan Gordillo. Actualment, presentava un grau de degradació alt causat per la pol·lució, la humitat i l’acció biològica de líquens, molsa i fongs.
Els treballs han estat executats per Clara Oliveras i Valentí i han consistit en una neteja acurada de la pedra, l’eliminació dels microorganismes, la consolidació de les parts més fràgils i la reintegració de volums perduts amb materials compatibles amb la pedra de Girona original.
Aquesta creu de terme, de gairebé 5 metres d’alçada, és un element simbòlic del paisatge monumental de Girona i un testimoni de la continuïtat d’elements històrics dins l’espai públic contemporani.
L’escultura Naixement de la vida-arbre, de l’artista Francesc “Xicu” Cabanyes, situada als jardins de la Pedret, va ser creada el 1984 amb formigó emmotllat i de grans dimensions. Avui dia presentava un estat de degradació provocat per l’exposició a la intempèrie i a l’entorn natural on es troba.
El formigó porós i la seva superfície rugosa havien afavorit l’absorció d’aigua i l’acumulació de brutícia, pol·lució i microflora alterant el color homogeni original. També s’havien detectat, microfissures, pèrdua de material i restes de morter procedents d’una intervenció anterior, així com taques i regalims causats per excrements d’aus.
Els treballs, dirigits també per la restauradora i conservadora Clara Oliveras, han consistit en la neteja mecànica i química de la superfície (amb raspalls de fibres vegetals, bisturí, espàtules i solucions aquoses), l’eliminació de microflora amb productes biocides, la retirada dels morters afegits en una anterior intervenció i la reintegració de fissures i pèrdues de material. També s’ha aplicat puntualment un consolidant a base de silicat d’etil per reforçar zones debilitades.
Amb aquesta intervenció, l’escultura ha recuperat la seva aparença original i torna a ser un dels elements més destacats dels Jardins de Pedret.
Pla de conservació
“Les restauracions de la creu de terme de Sant Pere de Galligants i de l’escultura Naixement de la vida-arbre, dins el pla de conservació i restauració del patrimoni, són una aposta decidida per preservar la nostra memòria col·lectiva. Actuacions com aquestes permeten que la cultura continuï obrint camins, connectant el passat amb el present i cuidant la ciutat”, ha remarcat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats Bartrina.
Totes dues actuacions s’emmarquen en el Pla de conservació i restauració del patrimoni de l’Ajuntament de Girona, que s’està duent a terme des del 2022 amb la conservació i posada en valor del patrimoni escultòric urbà, especialment d’aquells elements que formen part de la memòria col·lectiva i l’entorn històric de la ciutat.
