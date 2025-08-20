Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
Els candidats a formar part de la plantilla de la Policia Municipal de Girona han de respondre preguntes de caràcter general i de la ciutat de Girona
La Policia Municipal de Girona ja ha iniciat el procés per seleccionar qui seran els tres nous agents pels quals s'ha obert un concurs públic. Quan es va fer la convocatòria, s'hi van inscriure un total de 218 aspirants. En el moment de fer la primera prova però, ja només se'n van presentar 108. Són els que van fer l'examen cultural i teòric. D'aquests, passaven a la següent fase les seixanta millors notes. Val a dir que, d'un total de trenta punts, els candidats havien de tenir-ne almenys quinze.
Els aspirants que queden hauran de superar altres proves: diverses de físiques, un examen psicotècnic i un reconeixement mèdic. A més, hauran de demostrar els seus coneixements de llengua catalana i d'informàtica i mostrar la seva experiència personal. Finalment, hauran de passar per l’Escola de Policia de Catalunya.
Aquestes són les 75 preguntes, dividides en dos blocs:
Examen de cultura general
Examen de coneixements específics
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Sabies que passejant per la plaça del Vi de Girona pots descobrir un dels secrets més ben guardats de la ciutat?