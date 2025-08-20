Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona

Els candidats a formar part de la plantilla de la Policia Municipal de Girona han de respondre preguntes de caràcter general i de la ciutat de Girona

Aspirants a una plaça vacant d'agent de la Policia Municipal de Girona, en una imatge d'arxiu.

Aspirants a una plaça vacant d'agent de la Policia Municipal de Girona, en una imatge d'arxiu. / Policia Municipal de Girona

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Laia Bodro Colomer

Laia Bodro Colomer

Miquel Cornellà de la Cruz

Miquel Cornellà de la Cruz

Girona

La Policia Municipal de Girona ja ha iniciat el procés per seleccionar qui seran els tres nous agents pels quals s'ha obert un concurs públic. Quan es va fer la convocatòria, s'hi van inscriure un total de 218 aspirants. En el moment de fer la primera prova però, ja només se'n van presentar 108. Són els que van fer l'examen cultural i teòric. D'aquests, passaven a la següent fase les seixanta millors notes. Val a dir que, d'un total de trenta punts, els candidats havien de tenir-ne almenys quinze.

Els aspirants que queden hauran de superar altres proves: diverses de físiques, un examen psicotècnic i un reconeixement mèdic. A més, hauran de demostrar els seus coneixements de llengua catalana i d'informàtica i mostrar la seva experiència personal. Finalment, hauran de passar per l’Escola de Policia de Catalunya.

Aquestes són les 75 preguntes, dividides en dos blocs:

Examen de cultura general

Examen de coneixements específics

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents