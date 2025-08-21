Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
Els Mossos d'Esquadra busquen els lladres que han fugit amb el botí
Dos encaputxats han rebentat l'accés d'una botiga de telefonia al centre de Girona la matinada d'aquest dijous i s’han endut diversos telèfons mòbils.
Els fets han tingut lloc cap a les tres de la matinada en un establiment del carrer Santa Clara. L’alarma del local s'ha disparat després que els intrusos trenquessin la porta d’accés amb un objecte contundent -encara no identificat- i remenessin els aparadors a l'interior.
Els Mossos d’Esquadras'han desplaçat ràpidament al lloc dels fets en rebre l’avís de la central d'alarmes i han iniciat la recerca dels lladres, però no han aconseguit interceptar-los. Els agents han acordonat l'accés i, ja al matí, els responsables del negoci s’hi han traslladat.
Segons un primer recompte, els assaltants s'han endut una dotzena d'aparells i no han tocat la caixa registradora.
El local, que fa un any que és obert al carrer Santa Clara, també té un altre establiment a la Rambla. És el primer cop que pateixen un robatori en aquest punt.
Investigació oberta
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona mantenen oberta la investigació i la Policia Científica hi està previst que hi actuï durant les pròximes hores, confirmen des del cos policial.
Les càmeres de seguretat de la botiga han enregistrat els dos lladres en plena acció. Aquestes imatges podrien ser decisives per a la policia a l’hora d’identificar-los, així com les gravacions d’altres establiments i de la zona.
