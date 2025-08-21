Incendi de contenidors a Girona
Els Bombers han sufocat les flames amb rapidesa
Ensurt de matinada per un incendi al carrer Santa Eugènia de Girona, a l’alçada del número 64, a la zona de la rodona.
Cap a les dues de la matinada, una dotació dels Bombers s’ha desplaçat fins a aquesta zona després de rebre l’avís d’un incendi en diversos contenidors.
En arribar, han comprovat que les flames s’havien propagat d’un contenidor a un altre i que finalment dos containers de reciclatge de plàstic han quedat completament calcinats.
La intervenció dels Bombers ha durat aproximadament mitja hora i, segons informen, no s’han registrat més afectacions.
