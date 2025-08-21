Retiren dotze dipòsits d'aigua inutilitzats fa anys i amb amiant del teulat de la Casa de Cultura
L'actuació s'ha fet amb una grua i amb una empresa especialitzada en l'extracció d'elements amb fibrociment
Actuació a la Casa de Cultura de Girona per retirar dotze antics dipòsits d'aigua situats al teulat. Feia temps que no tenien cap ús i tenien amiant. Aquest dijous al matí una grua de grans dimensions, diversos vehicles i operaris d'una empresa especialitzada en l'extracció d'elements que contenen fibrociment han ocupat part de la vorera de la plaça de l'Hospital. En total s'han retirat dotze vells dipòsits d'aigua d'aproximadament un metre cúbic de capacitat cadascun i que estaven situats a les golfes des de fa molts anys i en desús. Probablement, segons un informe de la Diputació de Girona, des que a finals del s.XX la xarxa pública d'aigua potable de Girona va tenir la suficient pressió per no haver-los d'utilitzar. Des de llavors, aquests dipòsits restaven com a elements inútils en una golfa sense ús i d'accés restringit a l'edifici històric.
El fet que els dipòsits continguessin amiant en la seva configuració ha obligat que s'hagin hagut de tractar com a residu perillós, i que no s'hagin pogut esmicolar i treure ordinàriament com s'hauria pogut fer, possiblement, si no hi hagués aquest element. Un cop retirats a dipositats a la via pública, s'han guardat a dins d'un sac en una zona precintada a la vorera i envoltat d'un precinte on alertava de la presència d'aquest material perillós.
Per aquest motiu s'han ensacat sencers i s'han hagut de retirar a través d'una claraboia mitjançant un servei de grua de grans dimensions de l'empresa Grues Pallí.
La intervenció ha anat a càrrec de Tallers Girona SL, empresa habilitada per aquest tipus d'extraccions i inclosa en el Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA) i després d'obtenir l'autorització de l'Agència de Residus de Catalunya. A mitja tarda ja no quedava cap rastre de l'actuació a la vorera.
El departament de la Presidència fixa la retirada de l'amiant de tots els edificis en l'horitzó 2032, però, específicament en els edificis públics es fixa el termini de 2028. Tot plegat, dins el Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya.
