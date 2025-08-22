Cervià de Ter posa fil a l'agulla per a restaurar el pont del Torrent, part de l'antiga Via Augusta
L'Ajuntament ha dut a terme una primera fase de consolidació i neteja de l'estructura, que presenta esquerdes que amenacen la seva estabilitat
L'Ajuntament de Cervià de Ter ha demanat una subvenció a la Generalitat de Catalunya per a executar un projecte de consolidació i restauració del pont romànic del Torrent, estructura declarada Bé Cultural d'Interés Local i part de l'antiga Via Augusta. El batlle del municipi, Guillem Surroca, indica que la subvenció "ha de cobrir el 90% del cost de les obres", que ascendeix a 80.638,90 euros (IVA inclòs). "Esperem que tot plegat es pugui dur a terme l'any que ve, amb el pressupost de 2026", remarca Surroca.
La memòria recull les principals afectacions detectades al pont, tals com "capes de terra, pedres, matèria vegetal", que han fet "desaparèixer" l'estructura, i "falta de morter de rejuntament de les pedres i carreus dels arcs, que propicia la manca de cohesió del mur". Tanmateix, el que destaquen són les esquerdes ubicades a l'interior de la volta, que "amenacen l'estabilitat de l'estructura". Aquestes patologies podrien tenir el seu origen en "un descalçament de la part inferior dels arcs" o "degudes al creixement de vegetació a la part superior del pont, causant que les arrels d'alguns arbres joves hagin separat les cares dels murs exteriors". A banda, la memòria indica que "la separació entre els murs i la volta permetria l'entrada d'aigua des de la part superior, accelerant la degradació del morter i agreujant l'esquerda".
A l'espera de rebre la subvenció i per evitar que l'estructura s'esfondri, l'Ajuntament ha dut a terme a principis d'aquest any la primera fase de consolidació del pont, mitjançant una "actuació d'urgència consistent en l'apuntalament de l'estructura del pont amb un reforç metàl·lic". A banda, també s'ha desbrossat la zona, refet amb còdols i mortes les esquerdes, rebaixat les terres acumulades a la part superior, lateral i inferior per tal d'arribar al paviment original del pont i evitar l'acumulació d'aigua. En aquesta línia, també s'ha repassat el camí que ha de seguir la riera de la Font Mirona, remarca Surroca.
A partir d'aquí, la següent fase consistiria en una "intervenció global" que inclou injeccions de geomorter de calç natural als punts on convingui, a més de vigilar que les esquerdes no s'hagin reproduït; recuperar els antics matxinals o formar-ne de nous per al desallotjament de l'aigua; i reforçar la volta i els arcs, entre altres actuacions. La duració prevista d'aquestes obres de consolidació del pont és d'aproximadament 90 dies, i l'objectiu és que l'estructura la puguin utilitzar només vianants i bicicletes.
