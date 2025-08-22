Creen la «Guia de l’explorador» per descobrir el Gironès en família

Es poden completar deu missions i activitats d’observació, reptes i jocs

explorador Una imatge d’un dels tríptics editats en paper i en format digital.

explorador Una imatge d’un dels tríptics editats en paper i en format digital. / DdG

Redacció

Les famílies amb canalla que visitin o visquin a la comarca del Gironès tenen un nou repte per no avorrir-se: la Guia de l’Explorador, creada per l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal per descobrir la comarca d’una manera activa, creativa i compartida.

La proposta es presenta en dues versions —Natura i Cultura—, editades en format tríptic descarregable que es pot imprimir a casa i doblegar fàcilment, o bé consultar directament en format digital.

Cada guia inclou deu missions i activitats d’observació, reptes i jocs que fomenten la curiositat, el respecte per l’entorn i la conversa entre petits i grans, i que es poden fer mentre es camina: des de buscar formes als núvols o recollir petits tresors naturals fins a descobrir històries, llegendes i detalls arquitectònics. Tot plegat amb una mirada lúdica que permet conèixer i explorar en part del joc, establint un autèntic vincle amb la natura i la cultura del Gironès.

«Amb aquesta iniciativa, fem un pas més en la nostra aposta pel turisme familiar, oferint a les famílies un nou recurs per gaudir del territori i contribuir a fer que la seva experiència al Gironès sigui encara més memorable, tant per a grans com per a petits», explica el conseller comarcal de Turisme, Robert Mundet.

A més a més, les famílies que comparteixin la seva experiència amb la Guia de l’explorador a Instagram mencionant @turismegirones rebran un petit obsequi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents