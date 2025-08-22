Els ocupes de la Ronda Ferran Puig de Girona provoquen una fuita d’aigua en intentar una connexió il·legal a la xarxa general
L’escapament va obligar a mobilitzar els Bombers i la Policia Municipal
Els ocupes de la Ronda Ferran Puig de Girona van provocar una fuita d’aiguaen intentar connectar-se il·legalment a la xarxa general.
Això va succeir dijous cap a dos quarts de dues de la matinada, quan testimonis van veure maniobres al número 15: els ocupes van aixecar i manipular les tapes de registre, fet que va desencadenar una fugida d’aigua al carrer.
Els Bombersvan intervenir cap a dos quarts de dues, van comprovar que algú ho havia intentat obrir i la manipulació. Van tancar la clau de pas i, simultàniament, van avisar la Policia Municipali la companyia subministradora.
Paral·lelament, un ciutadà també va alertar la Policia Municipal d’un flux abundant d’aigua en aquella zona. L’avaria es va reparar, i segons fonts municipals, i asseguren que no hi havia cap persona implicada en els fets.
Edifici polèmic
Aquest polèmic bloc va ser objecte d'un nou desallotjament el dia 6 d'agost i se'ls van tallar els serveis. En aquesta intervenció, es van desallotjar vuit pisos i es van detenir dues persones per presumpta implicació en tràfic de drogues. Tot i l’ampli desplegament policial, un cop els Mossos d’Esquadra van marxar, les mateixes persones van tornar a ocupar l’edifici. Arran d'aquests ocupes, veïns de la Ronda Ferran Puig de Girona van explicar a Diari de Girona que es veuen obligats a deixar els seus pisos a causa de les amenaces i la manca de descans nocturn provocades per les persones que ocupen els immobles del número 13-15.
Cal recordar que segons la revisió del Pla General que es va fer l’any 2002 l'edifici hauria d'enderrocar-se perquè aquest bloc no hauria d'estar alçat. El 2016 ja es va enderrocar un edifici a l'encreuament entre els carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton