Llambilles instal·larà una pèrgola solar al parc de l’Estació

Generarà energia verda, proporcionarà ombra i la construcciño costarà uns 100.000 euros

Una imatge de l'inici dels treballs al parc de l'Estació de Llambilles.

Una imatge de l'inici dels treballs al parc de l'Estació de Llambilles. / Aj. de Llambilles

Redacció

Llambilles

Les obres per a la instal·lació d’una pèrgola solar al parc de l’Estació de Llambilles han començat recentment. Aquesta actuació preveu la construcció d’una estructura d’ombreig que, a més de proporcionar confort a la ciutadania, incorpora plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum, segons informa l'Ajuntament

L’obra ha estat adjudicada mitjançant licitació pública a l’empresa Ecosta Construccions, per un import de 100.132,80 euros, i compta amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya per un valor de 86.925,00 euros.

El termini d’execució és de tres mesos, i un cop finalitzada, contribuirà a generar energia verda per a l’autoconsum municipal, alhora que millorarà l’espai públic del parc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents