Cinc mesos d'obres als camins centrals de les hortes de Santa Eugènia
Els treballs, amb una inversió de 315.000 euros, comencen l'1 de setembre i la idea és solucionar els clots que hi ha en el camí col·locant sauló sòlid i es retiraran les tanques de fusta laterals
Les hortes de Santa Eugènia viuran cinc mesos d'obres. Els treballs començaran l'1 de setembre. La idea és solucionar els clots que hi ha en el camí col·locant un sauló sòlid i millorar l’accés a la via verda des del carrer. El paviment deixarà de ser doncs de terra i passarà a ser com el que hi ha en un tram de Salt. A més a més, es retiraran les tanques de fusta que hi ha a banda i banda i que sovint estan malmeses. En substitució d'aquesta tanca es crearà un desnivell entre el camí i els camps per tal de delimitar la via. També es reduirà la presència de tanques metàl·liques que s’usen per protegir les hortalisses. Alhora, s’unificaran tots els elements com tanques de protecció, tanques i portals d’accés a les parcel·les per tal de dotar l’espai d’una imatge homogènia.
Al mateix temps es millorarà la connexió de la via verda amb el camí que porta a Can Po Vell. Per millorar l’accessibilitat, s’adaptarà una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer del Poble Sahrauí, a tocar del camí d’accés a la via verda.
Espècies invasores
Pel que fa a la vegetació, es retiraran les espècies invasores, principalment, les masses de canya americana, altes i molt atapeïdes que ressegueixen part del camí i limiten la visió. A més a més, es millorarà la imatge i el mobiliari de l’espai d’estada que hi ha al principi del camí, amb la incorporació d’elements accessibles. També es farà una nova zona d’estada amb bancs i arbrat als terrenys municipals de la brigada de jardineria de la ciutat.
Una actuació similar es durà a terme a la placeta, situada a tocar de l’encreuament amb el camí de Can Po Vell. Aquest és un espai de difícil localització des del camí perquè està a una superfície inferior i compta amb dues taules i un arbre. També es milloraran els terrenys de Can Po Vell.
Les obres aniran a càrrec de l'empresa Massachs Obres i Paisatges SLU, que va guanyar el concurs públic, per un import de 315.289,10 euros. La durada dels treballs neguiteja alguns hortolans que temem tenir dificultats per accedir al seu hort ja que hi haurà alguns dies que les actuacions poden provocar alguns talls en el pas.
"Menja't Girona"
La intervenció s’inclou dins el projecte “Menja’t Girona” que té per objectiu millorar i ressaltar el patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural, arquitectònic i urbanístic de la ciutat per tal de consolidar-la com una destinació turística sostenible.
“Aquesta actuació del projecte Menja't Girona és una passa més en la nostra tasca de revalorització de l'entorn a Girona, posant l'accent en el patrimoni natural, i generant espais de gaudi i d'oci per als veïns i veïnes dels barris que veuran aquestes millores”, va destacar quan es va aprovar el projecte, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras.
