L’associació Ona Sarrià farà el pregó de Sarrià de Ter
L’entitat cultural encetarà la Festa Major el 4 de setembre en un acte amb havaneres i gegants
La Festa Major de Sarrià de Ter s’encetarà amb un reconeixement especial a una de les entitats més actives del municipi. El dijous 4 de setembre, a les nou del vespre, l’Associació Cultural Ona Sarrià serà l’encarregada de donar el tret de sortida a les celebracions amb la lectura del pregó des del balcó de l’Ajuntament. La decisió vol posar en valor la tasca d’un col·lectiu que, des de la comunicació local i la dinamització cultural, ha esdevingut un altaveu de la vida social del poble i una eina de cohesió entre veïns.
L’acte inaugural es concep com un homenatge compartit. El consistori ha volgut reconèixer la feina d’Ona Sarrià, que ha sabut consolidar-se com a espai de trobada i de memòria col·lectiva. En els darrers anys, l’entitat ha estat clau per donar veu a les entitats i difondre iniciatives que han reforçat el sentiment de pertinença. Des de l’Ajuntament es remarca que el pregó no només és una cerimònia simbòlica, sinó també un mirall del teixit associatiu que manté viu el municipi.
El pregó estarà acompanyat de la música d’havaneres amb el grup Les Anxovetes i comptarà amb la participació dels Gegants de Sarrià, elements que ja formen part de la identitat festiva local. A més, com en els darrers anys, l’acte incorporarà servei d’interpretació en llengua de signes a càrrec de Multisignes.
Cultura i participació
En la seva salutació, l’alcalde, Isaac Ramió, recorda que la Festa Major és «tradició, història i vida al carrer», i subratlla la feina de les entitats, associacions i veïns que durant mesos hi han posat temps i esforç perquè la celebració sigui possible. El batlle reivindica aquests dies com una oportunitat per reforçar vincles i projectar el millor rostre de Sarrià de Ter.
Tal com s’explica en el programa de festes, amb Ona Sarrià com a pregoners, el municipi vol reafirmar el valor de la cultura i de la participació ciutadana com a eixos centrals de la seva identitat col·lectiva, i alhora enviar un missatge de gratitud a totes les persones que contribueixen a fer poble amb la seva implicació quotidiana.
Un programa festiu amb tradició, música i activitats familiars
La Festa Major de Sarrià de Ter se celebrarà del 4 al 7 de setembre amb un programa variat que vol arribar a tots els públics. Els més petits hi trobaran cites destacades com la festa de l’escuma, el concurs de pintura ràpida i tallers infantils o el concert Tumàcat Music Xou, mentre que els joves podran gaudir d’una caminada nocturna, la Pool Party i les nits de barraques amb Felparipé, l’Orquestra Maribel i diversos DJs.
Els actes tradicionals també hi tenen un paper central amb sardanes, havaneres i el concert de l’Orquestra Himalaya, entre altres activitats. El diumenge s’hi afegirà l'arrossada popular, un dels moments més participatius.
