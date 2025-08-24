Dues de cada tres atencions a l’Oficina de Turisme de Girona són a estrangers
L’any 2024 es va informar a 45.828 persones i grups, un 10,53% més que l’any anterior però menys que abans de la Covid
El mes amb més feina va ser el maig, coincidint amb l'exposició Temps de Flors
L’Oficina de Turisme que l’Ajuntament de Girona té a la Rambla Llibertat va registrar un total de 45.828 d’atencions a usuaris durant l’any 2024. Aquesta xifra representa un increment del 10,53% respecte a l’anualitat 2023. La quantitat és la més alta dels darrers cinc anys si bé n’hi ha d’afectats per les restriccions de mobilitat detectades durant la pandèmia de la Covid. Abans d’aquestes restriccions, les dades d’atenció eren més elevades. El 2019, per exemple es van fer 60.337 atencions i el 2018 havien estat 72.506.
La disminució en el nombre d’usuaris és una tendència que es va detectant en els darrers anys a les oficines de turisme del conjunt del territori, fet que s’atribueix principalment a l’ús cada vegada més estès de les noves tecnologies en la planificació de les vacances.
Espanyols i francesos
Centrant-se en l’any 2024, els mesos amb més intervencions van ser el maig (coincidint amb Temps de Flors), l’agost, l’abril i l’octubre (coincidint amb les Fires de Sant Narcís). Les atencions registrades a l’Oficina de la Rambla van ser principalment a visitants internacionals (62,96%), seguits dels nacionals (37,04%). De les atencions procedents de l’Estat, un 51,48% van ser de Catalunya, seguits de Madrid (11,43%), País Valencià (7,51%) i País Basc (7,07%).
A banda dels espanyols (16.967 atencions), els ciutadans internacionals que més van utilitzar l’oficina de Turisme de la Rambla van ser els francesos (10.742), els ciutadans dels Països Baixos (2.252), del Regne Unit (4.033), d’Alemanya (2.357) i dels Estats Units d’Amèrica (1.414).
Pernoctacions
Del total de 45.828 atencions registrades a l’Oficina de Turisme el 2024, un 18,29% va manifestar que pernoctava a la ciutat de Girona.
De les consultes realitzades sobre els diferents punts d’interès de la ciutat, el més sol·licitat va ser el relacionat amb el centre històric, seguit de les consultes sobre la Girona Jueva, Temps de Flors, els circuits d’orientació i les Fires de Sant Narcís.
Punt de Benvinguda
El Punt de Benvinguda Girona – Gironès, situat al carrer Berenguer Carnicer, va registrar un total de 5.574 atencions a usuaris durant l’any 2024. Representa un augment del 26,28 % respecte a l’anualitat 2023. El mes amb més intervencions va ser el maig, com també l’Oficina de la Rambla, per la presència dels visitants interessats en veure Temps de Flors.
Les atencions registrades al Punt de Benvinguda van ser principalment de visitants de l’Estat espanyol (44,49%), França (12,74%) i els Estats Units (10,35%). Dels visitants espanyols, un 68,15% van ser de Catalunya, seguits del País Valencià (7,26%), Madrid (6,45%), País Basc (4,19%), Andalusia (2,86) i Aragó (2,34%). Del total de 5.574 atencions presencials ateses, 1.456 (un 26,12%) va manifestar visitar la ciutat en grup.
De les consultes sobre els diferents punts d’interès de la ciutat, el més sol·licitat va ser allò relacionat amb el patrimoni i el centre històric, seguit d’esdeveniments-agenda cultural, la Costa Brava i els museus i exposicions. n
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Alerten que la variant de Les Preses i Olot comportarà 'una afectació agrària irreparable
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- Prefereix Puigdemont un govern PP/Vox?