Girona busca el seu lloc com a segon motor del videojoc català
Les dades que apareixen en el Llibre Blanc del Videojoc a Catalunya 2024 mostren com el sector es manté en augment malgrat un context internacional de contracció.
El talent gironí es dona a veure amb noves propostes desenvolupades a la capital gironina com els Game Gi o la Girotrònica.
Mireia Guàrdia
Sembla que, de moment, la indústria del videojoc està sobrevivint a la crisi que la porta perseguint aquests últims anys. Segons les dades presentades aquest mes de juliol pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’any 2023 la indústria catalana va facturar 756 milions d’euros, un increment del 6,6% respecte del 2022; un percentatge positiu, però inferior al 7,5% de l'any que el precedeix. I és que, tot i el creixement registrat el 2023, la crisi després de la pandèmia que afecta a nivell global el sector fa preveure un ritme de creixement més moderat en els pròxims anys, per sota del dels darrers exercicis.
Com a la majoria dels sectors, l’augment a nivell estatal es concentra en la capital catalana, que suposa el 53% del total, però, a poc a poc, Girona també s’està intentant fer un lloc en el panorama del videojoc català, fent que el 2024 el 4 % dels estudis es concentressin a la província.
«Passem Pantalla 2025»
El passat 16 de juliol, Barcelona va acollir «Passem Pantalla 2025», la trobada anual impulsada per la Generalitat de Catalunya per fer el balanç i la projecció del sector del videojoc a Catalunya. L’acte va servir per presentar el Llibre Blanc del Videojoc a Catalunya 2024, el Catàleg d’Empreses de Videojocs 2025, repassar les actuacions desenvolupades per la Taula del Videojoc durant l’últim any i avançar les línies estratègiques per al període 2025–2026.
Aquest any, a més a més, se celebren els 40 anys del primer videojoc en català: Guillem de Berguedà (1985). Creat per Joan Argemí i editat pel Centre Divulgador de la Informàtica de la Generalitat de Catalunya, es tracta d’una aventura conversacional i d’estratègia ambientada en la Catalunya medieval.
Les xifres que es van exposar mostren l’augment del nombre d’empreses i l’augment de la facturació anual, que com a conseqüència ha facilitat un creixement del 12% en la incorporació de nous llocs de treball respecte l’any anterior, de manera que la indústria del videojoc a Catalunya va ocupar 5.174 treballadors directes. Tot i això, el percentatge de dones es manté estable en el 27%, la mateixa xifra registrada el 2022.
A Catalunya, el 74 % dels videojocs es poden trobar en català, tot i que el seu consum es queda molt enrere amb tan sols un 6,4 %. A més, el 91% dels estudis es troben a Barcelona, mantenint-se com el principal motor del videojoc català seguit de Girona, amb un 4%. “Nosaltres optem per Girona perquè som d’aquí i no tindria sentit anar cada dia fins a Barcelona, els contactes al final són els mateixos” asseguren des d’Artilogics Game Studio. “A Barcelona s’hi fan més esdeveniments, però cap aquí també cada vegada comença a venir més gent” explica John Revell, que treballa a l’estudi de videojocs gironí.
Tot i això, des de la Taula del Videojoc, un espai de concertació publicoprivat que actualment reuneix més d’un centenar de professionals representants de prop de 50 entitats i 9 departaments de la Generalitat, una de les estratègies que s’està tirant endavant és descentralitzar Barcelona, fomentant així l’accés dels professionals d’arreu del territori dins el sector amb nous projectes com els Game Gi i fomentant la implantació d’empreses fora de la capital. “Cada vegada el sector està més descentralitzat, sobretot des de la pandèmia que es va haver de treballar des de casa” afirma Revell.
Game Gi, l’oportunitat pels gironins d’entrar al sector
Game Gi és el primer programa d’incubació de videojocs impulsat a Girona. Aquesta proposta va néixer el 2022 amb l’objectiu d'ampliar el teixit industrial del videojoc a la comarca, i permetre que nous professionals puguin treure el seu videojoc al mercat. Aquesta iniciativa, impulsada per David Darnés amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, per estimular el talent gironí, compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i treballa sota el paraigua de Game BCN. “Vaig apostar per aquest projecte per tal d’ajudar al teixit de graduats que surten de centres gironins i que no es vegin obligats a haver de marxar a Barcelona” afirma Darnés. “Sempre he estat vinculat a Girona, que és d’on soc, i he seguit el que es fa a casa, per això, vaig decidir posar-me en contacte amb el director de Game BCN per portar-ho aquí”.
Per participar en el programa, cada equip ha de presentar una proposta de videojoc i les tres amb més potencial són les escollides per tirar endavant. “El primer any vam rebre 6 projectes que volien participar en la incubadora, avui dia, ja en rebem cap a 15 cada edició” assegura Darnés. “No posem cap límit d’edat ni cal ser de Girona per presentar-t’hi, però sempre prioritzem el talent local per tal d’ajudar, sobretot, als nous graduats a emprendre el seu videojoc”.
A partir d’aquí, els participants han d’elaborar el projecte en un termini de sis mesos, per després presentar-lo als inversors i empreses que poden decidir si invertir o no en el projecte i publicar el videojoc. Darnés explica que el més complicat d’un projecte és donar visibilitat a allò que estan fent, per això, en els equips se’ls ofereixen formacions amb professionals del sector i mentories de màrqueting i comunicació, entre d’altres; i aprofiten fires i esdeveniments per presentar els projectes elaborats durant el programa.
Els equips disposen d’un espai on poder treballar, El Modern, cedit per l'Ajuntament de Girona, amb qui Darnés assegura que “sempre hi ha hagut molt bona sintonia” i un pressupost de 4.000 euros que també prové de beques i subvencions públiques.
David Darnés (Girona, 1971) porta més de 25 anys dins el sector del videojoc i ha treballat amb diverses marques a escala internacional com el Just Dance. Impulsant el 2022 els Game Gi aquí Girona, Darnés afirma que “els últims anys ha crescut el nombre d’alumnes i cada vegada surten més especialitzats” però que, tot i això, “encara hi ha mancances dins el sector, sobretot sobre la part de negoci i la visió empresarial”. Entre això, i el creixement de la producció de videojocs dels últims anys, fa que cada vegada sigui més difícil que els projectes tinguin èxit un cop llançats al mercat segons Darnés.
A Girona, tot i que el sector encara hi tingui poca presència “cada cop més hi ha més empreses tenen ganes de fer coses aquí” assegura el professional en videojocs, però, considera que “encara calen més programes que impulsin el talent gironí”.
Les empreses aposten per Girona
En el Catàleg d’Empreses de Videojocs 2025, presentat també al «Passem Pantalla 2025», hi podem trobar vàries empreses que han apostat per la capital gironina.
Artilogics Game Studio és un estudi indie basat a la ciutat de Girona “especialitzats en la creació de videojocs d'estil píxel amb mecàniques interessants i una estètica retro”. Han llançat quatre jocs des del 2018 i el més recent publicat el 2024 és Parasite City.
Des de l’estudi expliquen que el sector pateix una crisi de la qual no se’n parla gaire. “És complicat que sigui rendible, en el nostre cas no és la nostra feina principal i treballem a base de col·laboracions amb entitats socials, beques…” asseguren Artilogics Game Studio. També afegeixen que el sector pateix una saturació d’alumnes que no pot acollir. “Nosaltres rebem entre dos i tres currículums a la setmana, intentem donar llocs de feina a alumnes perquè elaborin els seus propis projectes, però el problema que té el sector ara és que hi ha molt talent jove, però no hi ha experts” afirma John Revell.
Arran de la pandèmia, gran part de la indústria del videojoc va deixar de necessitar espais físics on treballar, per això, l’estudi gironí treballa telemàticament la major part del temps i quan necessiten trobar-se l'Ajuntament de Girona els cedeix l’espai El Modern. “Ara mateix a Girona tenim més oportunitats d’aconseguir subvencions i beques que a Barcelona, el mercat és més petit i hi ha molta menys competència” afirma Revell.
Altres estudis gironins són Mean Mink, un estudi de videojocs català fundat el 2022 a Girona que va guanyar el premi al Millor Videojoc d’Esports (IndieDevDay 2023) amb el seu primer videojoc el Wild Rumble; o Kinniku Studios, que tenen seu a Flaçà i va ser un dels seleccionats a la segona edició dels Game Gi 2022.
En alça els videojocs en català
Si ve el sector dels videojocs no està en el seu millor moment, el català sí. Un any més, continua l’augment de la disposició de versions en llengua catalana dels videojocs desenvolupats a Catalunya que torna creix un 10% respecte a l’any passat arribant a un 74%.
Els dos principals idiomes són el castellà i l’anglès (96%), després el català (74%), seguit de l’alemany i el francès (amb un 59%, respectivament) juntament amb l’italià (57%), el xinès (50%), el japonès (50%) i el portuguès (48%).
La indústria del videojoc catalana organitza diversos premis per fomentar l’ús del català en el sector. Una de les propostes interessants del 2024 va ser Ereban: Shadow Legacy, un joc d’infiltració i plataformes amb tocs de ciència-ficció i que es va endur el premi al millor videojoc en català a la gala dels Premis SAGA, organitzats per la Plataforma per la Llengua, l’organització Gaming.cat i la revista Lúdica.
Incentivar la presència femenina en el sector
Segons el Llibre Blanc del Videojoc a Catalunya 2024, la incorporació de dones al sector del videojoc català es va estancar l’any 2023. La xifra es manté en el 27%, igual que el 2022, fet que demostra que l’impacte de la crisi postcovid també ha afectat la contractació de dones als estudis i que representen actualment 1.397 places respecte al 5.174 del total.
Des de la Taula del Videojoc s'està treballant per tirar endavant iniciatives de sensibilització i foment de vocacions femenines, com són el cas de “Volem ser científiques i enginyeres” de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) o “Visibilitat a les gamers” impulsada per Good Game Generation, una entitat que promou l’ús conscient, educatiu i transformador dels videojocs.
Des de l’entitat també es busca visibilitzar dones professionals i incentivar el lideratge i l'emprenedoria femenina.
Baixa la nota de tall als estudis universitaris de Girona
A Catalunya, l’única universitat pública que ofereix un grau universitari relacionat amb la indústria del videojoc és la Universitat de Girona, amb 40 places disponibles cada curs. Totes les altres universitats catalanes ofereixen el grau de manera privada o en col·laboració amb centres privats adscrits a les respectives universitats.
El nombre d’estudiants a Catalunya que escullen graus universitaris relacionats amb el sector dels videojocs cada vegada cau més empicat. Arribant el 2021 quasi a 1.400 estudiants, aquest 2024 rondava els 1.300.
Així mateix, a la Universitat de Girona la nota de tall ha baixat més d’un punt en tan sols tres anys. El curs 2022-2023, els estudis en Disseny i Desenvolupament de Videojocs de la UdG obria les matrícules amb un 8,493, la nota de tall més alta dels últims anys. Aquest curs 2025-2026, en canvi, la nota de tall als estudis universitaris és d’un 7,409, més d’un punt menys de diferència. Si ve és veritat que l’escalada a les notes de tall va augmentar durant la pandèmia, que va pujar d’un 7,757 el 2020 a un 8,330 el 2021; ara el retrocés és tan important que fins i tot baixa més que abans del coronavirus.
Les dades també preocupen per la disminució de dones interessades en estudiar graus universitaris relacionats amb el sector. Tot i augmentar els últims anys, el curs passat a la UdG aquestes es van estancar, i dels 151 alumnes que va acollir el grau només 18 eren dones.
“El sector accepta les dues bandes, cada vegada hi ha menys diferències, però falten més dones que s’animin a estudiar-ho”.
Des de la Universitat de Girona ofereixen als estudiants una borsa de treball on els alumnes poden buscar pràctiques en empreses del sector, i una vegada graduats els ajuda a trobar feina.
