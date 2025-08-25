Girona viurà vuit festes majors de barri abans de la culminació amb les Fires
Després d’un mes sense cap celebració el proper cap de setmana n’hi haurà a Sant Daniel i durant el setembre i l’octubre a Santa Eugènia, Montjuïc, Barri Vell, Devesa-Güell, Campdorà, Palau i Pedret
La Vall de Sant Daniel reprendrà el proper cap de setmana el programa de festes majors de barri de Girona, després d’un mes d’aturada. Fins a la culminació de les celebracions populars amb les Fires de Sant Narcís (del 24 d’octubre al 2 de novembre), resten encara vuit barris de la ciutat per fer la seva particular commemoració. Són dies per unir els barris i els seus veïns i cada vegada reuneixen més públic.
Les festes de barri que resten a Girona són aquestes: Sant Daniel (del 28 al 31 d’agost), Santa Eugènia (del 5 al 27 de setembre), Montjuïc (del 12 al 14 de setembre), Barri Vell (13 de setembre), Devesa-Güell (del 12 al 14 de setembre), Campdorà (20 de setembre), Palau sacosta (del 19 de setembre al 5 d’octubre) i Pedret (del 10 al 12 d’octubre). Les celebracions es van obrir el juny a Germans Sàbat i Mas Catofa i van seguir a Vista Alegre-Carme, Fontajau, Palau-Sant Pau, Barri Vell, Can Gibert, Pont Major, Mas Ramada, Campdorà i Font de la Pòlvora. En total gairebé una vintena de celebracions.
La festa de Sant Daniel inclourà el proper cap de setmana activitats com la nit jove de divendres amb les actuacions de Bananna Beach, FEM & The Fam i DJ Geel & The Hanfris. L’endemà es farà un sopar popular i un bingo friki. De la festa de Santa Eugènia en destaca el pregó de Marta Roura, en el seu comiat com a directora del Centre Cívic de Santa Eugènia-Can Ninetes (divendres 12), o el sopar popular i el concert i ball amb la Betty Orquestra, l’endemà. L’associació de Veïns de la Devesa-Güell, mentretant, ha convocat una arrossada popular pel dissabte 20 de setembre a la plaça Miquel de Palol. Les inscripcions, a 15 euros, ja estan obertes.
Totes aquestes celebracions als barris culminaran entre el 24 d’octubre i el 2 de novembre amb una nova edició de les Fires de Sant Narcís. Aquest mes l’Ajuntament ja ha publicat les bases que determinen les condicions jurídiques i econòmiques i tècniques per a l’atorgament de llicència per a la instal·lació d’un circ, que en els darrers anys ha sigut el Raluy Històric. També ja es coneixen les entitats que tindran barraca a la Copa durant les festes, en total 19. La programació es coneixerà pròximament, així com el nom del pregoner que obrirà els actes.
