Un nou incendi a l’antiga fàbrica Simon de Girona deixa un ferit
A l’interior de la nau hi havia vuit persones en el moment en què es cremaven restes de fusta i matalassos
Aquest dissabte al migdia es va produir un nou incendi a l’antiga fàbrica Simon, situada al carrer Barcelona de Girona, que va deixar una persona ferida.
La Policia Municipal de Girona va rebre l’avís d’un ciutadà que alertava del foc i va activar els Bombers, que hi van desplaçar quatre dotacions. En arribar, els efectius van trobar una gran quantitat de fum sortint per la façana i van iniciar la recerca del focus de l’incendi.
Finalment, van localitzar que dins la nau abandonada -on està previst construir el futur institut Ermessenda- cremaven restes de fusta i matalassos. En poc temps, el foc va ser extingit.
A l’interior de la instal·lació hi havia vuit persones que, inicialment, van afirmar estar bé. No obstant això, al final del servei, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va haver d’atendre un jove que es queixava de dificultats per respirar. Finalment, el van assistir i el van donar d’alta al mateix lloc dels fets, segons els Bombers.
Arran del succés, la Policia Municipal va tallar al trànsit en dos carrils i va habilitar els altres dos perquè el trànsit circulés en ambdues direccions.
No és el primer cop que es declara un incendi a les instal·lacions de l'antiga fàbrica Simon. Afortunadament, cap dels episodis anteriors ha tingut conseqüències greus ni ha provocat ferits de gravetat.
El futur institut
Cal destacar que aquesta nau serà la ubicació del futur institut Ermessenda. En una entrevista recent amb l’ACN, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va assegurar que “en els propers mesos” l’Ajuntament preveu dur a terme els canvis urbanístics necessaris per cedir la nau a la Generalitat perquè s’hi construeixi l’institut. “Estem treballant perquè aquesta tardor es pugui fer l’aprovació inicial del planejament”, va afegir Salellas.
La zona presenta una problemàtica urbanística derivada de la presència de naus abandonades on viuen moltes persones sense sostre. Aquestes instal·lacions fa més de 15 anys que estan abandonades. L’Ajuntament de Girona estudia enderrocar de manera subsidiària les naus abandonades de la carretera Barcelona aquesta tardor.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible