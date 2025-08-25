Provoca fuites d’aigua i de gas en una casa de Girona mentre feia una regata amb una radial
L'escampament de gas, situada a l’exterior, no va provocar danys personals
Una forta olor de gas al carrer de Torre Gironella, a Girona, va alertar un testimoni, que va donar l'avís als Bombers aquest diumenge cap a tres quarts de nou del vespre.
Un cop al lloc dels fets, els Bombers van constatar que, mentre es duia a terme una regata amb una radial en un habitatge situat al número 36, es va causar accidentalment una fuita d’aigua i, com a conseqüència, també una fuita al comptador de gas situat a la façana de la casa. Aquest darrer incident va provocar una fuita exterior de gas.
El cos d’emergències hi va desplaçar tres dotacions, que van procedir a tallar les claus de pas i a efectuar mesuraments a l’interior de l’habitatge per descartar la presència de gas. Segons han indicat fonts dels Bombers, totes les proves van donar resultat negatiu i no es van haver de lamentar danys personals.
El comptador de gas va quedar greument malmès i haurà de ser reparat.
