Provoca fuites d’aigua i de gas en una casa de Girona mentre feia una regata amb una radial

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Eva Batlle

Girona

Una forta olor de gas al carrer de Torre Gironella, a Girona, va alertar un testimoni, que va donar l'avís als Bombers aquest diumenge cap a tres quarts de nou del vespre.

Un cop al lloc dels fets, els Bombers van constatar que, mentre es duia a terme una regata amb una radial en un habitatge situat al número 36, es va causar accidentalment una fuita d’aigua i, com a conseqüència, també una fuita al comptador de gas situat a la façana de la casa. Aquest darrer incident va provocar una fuita exterior de gas.

El cos d’emergències hi va desplaçar tres dotacions, que van procedir a tallar les claus de pas i a efectuar mesuraments a l’interior de l’habitatge per descartar la presència de gas. Segons han indicat fonts dels Bombers, totes les proves van donar resultat negatiu i no es van haver de lamentar danys personals.

El comptador de gas va quedar greument malmès i haurà de ser reparat.

