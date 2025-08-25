Queixes per l'estat de la carretera de l'antic Golf Girona
Hi ha forats i els veïns temen que tardi molt a arranjar-se
Usuaris i veïns de la zona de l'antic Golf Girona per l'estat del ferm de la carretera, que consideren que està plena de forats. La carretera comença al carrer Sureda, baixa fins a Sant Medir i acaba a l'església de Sant Pau de Sarrià de Dalt. Asseguren que l'estat de la carretera és "lamentable", i que hi ha uns forats que podrien "trencar rodes". Els afectats apunten que aquests forats porten així uns sis mesos i van empitjorant. Temen que la reparació tardi molt a portar-se a terme, tal com va passar l'any passat.
Veïns i usuaris indiquen que l'any passat ja es van fer aquest tipus de sots, possiblement degut al pas de vehicles i a les pluges. En aquella ocasió "es va tardar un any en tapar-ho", lamenten. Recorden que per la carretera hi passen cotxes, camions i fins i tot bus interurbà i que als responsables els hauria de fer "vergonya" tenir la carretera així.
