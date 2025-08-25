La veïna de Girona Rosa Rodríguez Aguiló fa 100 anys

És la vídua de l’artista Francesc “Paco” Torres Monsó

La veïna de Girona Rosa Rodríguez Aguiló amb familiars, l'alcalde i la regidora de Ciutat que Cuida.

La veïna de Girona Rosa Rodríguez Aguiló amb familiars, l'alcalde i la regidora de Ciutat que Cuida. / Aj. de Girona

La gironina Rosa Rodríguez Aguiló ha fet 100 aquest mes d’agost. Concretament, va celebrar el seu aniversari el dia 15 d’agost amb la família, però aquest matí ha rebut la visita de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i de la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez i Villagrasa, a casa seva, al barri de Santa Eugènia.

Amb l’entrega d’un ram de flors, l’alcalde Lluc Salellas l’ha felicitat en nom de la ciutat i del consistori i li ha fet entrega d’una carta signada per ell mateix on expressa la seva felicitació per haver complert 100 anys.

Rosa Rodríguez és la vídua de l’artista Francesc “Paco” Torres Monsó. L’escultor va néixer a Girona el 7 de novembre del 1922 i hi va morir el 30 de gener del 2015. Autor de peces icòniques de la via pública de la ciutat, com ara les lletres A, B, C, Q (1980) o Llapis (1981), el 1991 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2013 el Premi Nacional de Cultura del CONCA.

