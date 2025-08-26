Una canonada d'aigua rebentada obliga a aturar l'activitat de dos quiròfans a l'hospital Santa Caterina

De les deu intervencions programades per aquest matí, només se n'han pogut realitzar cinc

La façana de l'hospital Santa Caterina, en una imatge d'arxiu.

Helena Viñas

L'hospital Santa Caterina ha hagut d'aturar aquest matí l'activitat de dos dels quiròfans del nou bloc quirúrgic, destinat a la cirurgia major ambulatòria, a causa de la rebentada d'una canonada d'aigua.

Fonts de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) informen que "aquesta aturada ha comportat que, de les deu intervencions programades per avui, se n'hagin pogut realitzar cinc". Les cinc restants, però, es reprogramaran "en la major brevetat possible".

Tot i la reorganització del dia d'avui, l'IAS indica que "es manté inalterable la programació dels propers dies", si bé "en cas que fos necessari implantar noves mesures organitzatives, els pacients serien informats amb antelació suficient". En aquesta línia, també demanen disculpes als pacients afectats per les molèsties ocasionades.

