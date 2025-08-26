Dotze anys sense biblioteca a la Casa de Cultura de Girona
Va tancar el 30 d'agost de 2013 amb la promesa de reobrir ben aviat, però restes arqueològiques, disputes entre administracions i el finançament han anat endarrerint el projecte
L'Ajuntament podria anunciar novetats d'aquí a unes setmanes
"El tancament em sap greu, perquè l’edifici és molt cèntric, però l’aplaudeixo perquè les coses s’han de modernitzar. Espero convertir-me en un usuari habitual de la nova biblioteca", deia Pere Masó Bofill, el 30 d'agost de 2013 en unes declaracions a aquest diari. Era l'últim usuari de la biblioteca de la Casa de Cultura de Girona que es tancava per fer-ne una renovació que ningú va intuir que seria tant llarga. Tant llarga que de fet segueix tancada i, de moment, sense cap horitzó clar.
Feia molts mesos que es parlava d'una carambola que permetria a la ciutat tenir dues grans biblioteques a prop. Tot el material de la biblioteca de la Casa de Cultura es trasllavava al nou equipament del carrer Emili Grahit, la biblioteca Carles Rahola. I l'espai de la Casa de Cultura rebia tot el fons de la biblioteca Ernest Lluch, al Centre Cívic Pla de Palau. La nova biblioteca pública del carrer Emili Grahit vaacabar obrint, però a la Casa de Cultura van començar a sorgir entrebancs. Pràcticament fins a al dia d'avui. Aquest mes de setembre l'Ajuntament podria anunciar novetats. Però aquest dissabte (30 d'agost) farà just dotze anys que la biblioteca va obrir per últim dia i va tancar les portes a les tres de la tarda, per, per ara, no tornar a obrir.
L'actual govern tripartit de Girona va incloure la reobertura de la biblioteca de la Casa de Cultura com un dels 64 punts principals del seu programa. Era el número 6 i deia: "Obrir la biblioteca de la Casa de Cultura amb el finançament obtingut." aquest finançament s'estima en 1,6 milions dels quals un milió prové d'una subvenció del govern central, que va obtenir l'Ajuntament després d'una esmena d'ERC al Senat dins la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. A la web de transparència de l'Ajuntament de Girona, sobre el punt número 6 del programa s'indica que està "en procés / parcialment realitzat", deixant entendre que s'estan fent passos per poder portar a terme l'actuació.
L'estimació és que un cop es posi a concurs l'obra i s'adjudiqui l'empresa que ha de portar a terme els treballs, aquests durin aproximadament un any.
Quan va tancar, semblava que la biblioteca reobriria pocs mesos després ja amb el nou fons. S’hi volien fer unes reformes que van topar amb algunes restes arqueològiques. Posteriorment hi va haver discrepàncies entre administracions (Hi ha hagut disputes entre tècnics i representants electes de diferents institucions). Pel mig hi ha hagut promeses i s'han anunciat, normalment amb la boca petit, terminis
Al seu lloc hi ha un punt de lectura i amb un horari molt limitat i amb unes pauses per vacances, generoses. Aquest any té obre tres hores al dia els laborables (de dilluns a divendres de 17 a 20 h) i està tancada del 12 al 21 d'abril, del 7 de juliol al 7 de setembre i del 22 de desembre al 6 de gener de 2026.
