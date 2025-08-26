Fuita d'aigua al carrer Santa Clara de Girona
L'ha causat una màquina excavadora i ha obligat a aturar els treballs a la xarxa elèctrica i la tasca de documentació de restes arqueològiques
Els treballs que s'estan fent al carrer Santa Clara de Girona s'han hagut d'aturar en sec aquest dimarts al migdia a causa d'una fuita d'aigua. L'accident s'ha produït cap a la una del migdia quan una màquina excavadora ha fet un forat en una canonada de polietilè i ha començat a sortir aigua descontroladament des del punt de la fuita fins a la rasa on s'estan fent tasques de documentació arqueològica. El punt de l'incident és a la cruïlla del carrer Santa clara amb el de l'Obra.
L'empresa adjudicatària ha avisat de l'incident que afectat un tub de 63 mil·límetres de diàmetre. Pocs minuts després l'empresa pública d'aigües (Cicle de l'Aigua del Ter, Catsa) ha tallat el subministrament del servei a una vintena d'edificis de diferents carrers de la zona. Per exemple, del carrer Santa Clara (sis immobles), el Perill (nou edificis), Sèquia (un número) i l'IObra (cinc edificis). Les arqueòlogues que estaven treballant al carrer Santa Clara han hagut de deixar la feina. Una hora i mitja més tard s'ha pogut reobrir el servei d'aigua i tots els blocs afectats han tornat a tenir aigua.
Inici de les obres
Els treballs en aquest punt van començar el 4 d'agost i havia d'acabar deu dies després- La companyia elèctrica preveu renovar i millorar de la xarxa de subministrament elèctric i això obligar a tallar la circulació de vehicles al carrer de Santa Clara i a desviar la línia 12 d d'autobús. Així, es desvia el recorregut per la Gran Via de Jaume I, la plaça de l’Hospital, la plaça de Pompeu Fabra i la plaça de Catalunya.
Uns dies més tard, es va informar que els treballs s'allargarien quinze dies més per la troballa d'elements arqueològics, molt a prop de l'antiga central del Molí, que des de fa uns mesos funciona com la Casa de l'Aigua i acull l’oficina de l’empresa d’aigües Catsa i la seu de l’Observatori de l’Aigua. Des d'aleshores, un equip d'arqueòlegs, sota la tutela de la Generalitat treballa sobre el terreny. No s'ha detallat què s'hi ha trobat i què s'està documentant.
El barri del Mercadal, però, té un passat estretament lligat al teixit hidràulic i industrial de la ciutat. El 2018 ja es van trobar unes restes medievals quan s'estava reformant l'antiga central del Molí. En concret, es van descobrir tres canals antics que discorrien per aquest indret a més de les restes de l'antic Molí de Baix.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut