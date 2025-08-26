S’obre el concurs per al disseny dels gots de les Fires de Girona
Els participants poden presentar les seves propostes fins al dia 19 de setembre
Redacció
El concurs per al disseny dels gots de les Fires de Sant Narcís 2025, que organitza la Comissió de la Copa de Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, ja està obert. Com en els darrers anys, els dissenys no s’utilitzaran exclusivament per a l’espai de les barraques de la Copa de les Fires sinó que també serviran per a les festes majors de barri de Girona 2025-2026. Per aquest motiu, es valorarà que les propostes no se centrin únicament en els elements típics de les Fires de Sant Narcís com les mosques, les fulles de plataner o les atraccions.
Obert a totes aquelles persones majors de 18 anys que hi vulguin participar, aquest concurs compta amb una única categoria i cada participant podrà aportar d’un a tres dissenys que seran valorats per un jurat format per persones vinculades al món del disseny gràfic. Es tindrà en compte la presentació d’elements gràfics originals, que busquin nous aspectes identificadors gironins i que fugin dels tòpics. El primer, el segon i el tercer classificat rebran un premi de 200 euros, 150 euros i 100 euros respectivament.
Les bases
Els dibuixos originals hauran de ser en blanc i negre, amb un format de 93,5x95 mm a 300 pp (jpg o tiff), i es podran presentar fins a les 13 h del dia 19 de setembre. Els dissenys s’han d’enviar a l’adreça electrònica dissenygotsgirona@gmail.com. A l’assumpte del correu hi ha de dir “Concurs de disseny dels gots de Girona 2025” i el nom de la persona autora.
Cal tenir en compte que, de nou, els gots que serviran les entitats de les barraques de les Fires de Sant Narcís seran reutilitzables i 100% biodegradables, fabricats a partir de pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre.
D’altra banda, i com en les dues edicions anteriors, el proveïdor de begudes de les entitats que tenen barraca servirà els refrescos amb ampolles de vidre. Aquests envasos seran retornables, fet que propicia que, després d'un procés adient de rentatge, es puguin tornar a utilitzar per a la mateixa finalitat. Una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades amb una despesa energètica del 5% de la que significaria el seu reciclatge.
Podeu trobar la informació sobre el concurs al perfil d’Instagram de la Comissió de la Copa de Girona (lacopagirona).
