Salt destina 200.000 euros en subvencions a obres en edificis plurifamiliars
En els últims dos anys, fins a 136 comunitats de veïns han presentat sol·licitud per accedir a les subvencions previstes en la convocatòria
Redacció
L’Ajuntament de Salt ha obert oficialment la convocatòria de subvencions 2025, dotada amb 200.000 euros, adreçada a comunitats de veïns amb l’objectiu de millorar les parts comunitàries dels edificis plurifamiliars del municipi. Es tracta d’una línia d’ajuts que vol afavorir actuacions de rehabilitació, millora de l’eficiència energètica, accessibilitat i conservació dels espais comuns, com ara escales, façanes, instal·lacions comunitàries o altres elements que incideixin directament en la qualitat de vida dels residents.
El termini per presentar sol·licituds romandrà obert fins al 2 de setembre de 2025. Les peticions s’han de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Salt o bé mitjançant el registre general. Per poder optar-hi, les comunitats hauran de presentar la instància oficial de sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent, que inclou l’acord de la comunitat aprovant la petició, una memòria descriptiva de les obres o actuacions previstes i un pressupost detallat de les intervencions, així com la documentació acreditativa que demostri la correcta constitució de la comunitat i la seva situació legal.
Poden sol·licitar la subvenció les comunitats de veïns amb edificis ubicats a Salt que estiguin degudament constituïdes i al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Els ajuts contribuiran a finançar una part del cost de les obres, amb l’objectiu de fer més assequibles unes millores que tenen un impacte directe en la seguretat, l’accessibilitat, la sostenibilitat i el manteniment dels espais comuns dels habitatges.
Els precedents
En les darres dues edicions, més de 130 comunitats de veïns han presentat una sol·licitud per accedir a l’ajuda municipal i poder tirar endavant la millora o millores d’alguns elements comunitaris de la finca. El 2023, es van rebre fins a 81 sol·licituds, mentre que a la convocatòria de l’any passat es van rebre 55 peticions de sol·licitud.
“Amb aquesta convocatòria, fem una aposta clara per acompanyar les comunitats de veïns en la millora del seu entorn immediat. Són actuacions que no només beneficien els residents, sinó que també contribueixen a la dignificació de les comunitats i el seu entorn” ha destacat l’alcalde de Salt, Jordi Viñas.
En la mateixa línia, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, ha subratllat que “aquest programa de suport permetrà a moltes comunitats fer inversions que d’altra manera serien molt difícils d’assumir. Parlem de millores que augmenten el confort, la seguretat i l’eficiència dels edificis, i que repercuteixen directament en la vida dels veïns i veïnes”.
Les bases reguladores concreten amb detall el funcionament de la convocatòria i els criteris d’atorgament, que garanteixen la transparència i l’equitat en la distribució dels recursos.
Tota la informació i la documentació necessària es pot consultar al web municipal.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut