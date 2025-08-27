Les obres per millorar el camí fluvial de Sant Ponç comencen dilluns
També s'inicien els treballs per millorar l’entorn de les hortes de Santa Eugènia, en dues actuacions que formen part del projecte “Menja’t Girona”
Les obres per millorar el camí fluvial del Ter a Sant Ponç començaran el pròxim dilluns, 1 de setembre. La intervenció s’inclou dins el projecte “Menja’t Girona” que té per objectiu millorar i ressaltar el patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural, arquitectònic i urbanístic de la ciutat per tal de consolidar-la com una destinació turística sostenible.
El camí fluvial del Ter està situat al barri de Sant Ponç i es coneix com la via verda del Tren Pinxo. Concretament, s’actuarà en el camí que ressegueix el riu pel marge nord esquerre i que connecta Fontajau amb Sant Ponç des del pont de l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan fins al pont de l’Aurora.
La intervenció permetrà millorar el terreny del camí en diferents punts amb sauló sòlid i cobrir amb vegetació el mur de formigó que hi ha entre els ponts de la Barca i de l’avinguda de França per tal de minimitzar l’impacte visual de la construcció. A més, per millorar l’accés al camí des de les instal·lacions del GEiEG es reduiran els pendents dels diferents punts d’entrada i es crearà una placeta amb bancs. L’espai actuarà de porta i permetrà connectar amb la via verda de forma fàcil i còmoda, complint les directrius establertes per la normativa d’accessibilitat. Aquestes accions milloraran l’accessibilitat del tram. També es realitzarà un tractament amb vegetació de ribera per millorar les condicions ambientals de l’entorn.
Actuació a les hortes de Santa Eugènia
També aquest dilluns començarà, tal com va infomar aquest diari, la millora de l'entorn de les hortes de Santa Eugènia.
l’actuació permetrà solucionar els clots que hi ha en el camí col·locant un sauló sòlid i millorar així l’accés a la via verda des del carrer. A més, es retiraran les tanques que hi ha a banda i banda i es crearà un desnivell entre el camí i els camps per tal de delimitar la via. També es reduirà la presència de tanques metàl·liques que s’usen per protegir les hortalisses i s’unificaran tots els elements com tanques de protecció, tanques i portals d’accés a les parcel·les per tal de dotar l’espai d’una imatge homogènia. Al mateix temps, es millorarà la connexió de la via verda amb el camí que porta a Can Po Vell.
Per millorar l’accessibilitat, s’adaptarà una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer del Poble Sahrauí, a tocar del camí d’accés a la via verda. A més, es millorarà la imatge i el mobiliari de l’espai d’estada que hi ha al principi del camí amb la incorporació d’elements accessibles.
Pel que fa a la vegetació, es retiraran les espècies invasores, principalment, les masses de canya americana, altes i molt atapeïdes, que ressegueixen part del camí i limiten la visió. També es millorarà la imatge i el mobiliari de l’espai d’estada que hi ha al principi del camí amb la incorporació d’elements accessibles i farà una nova zona d’estada amb bancs i arbrat als terrenys municipals de la brigada de jardineria de la ciutat.
Una actuació similar es durà a terme a la placeta, situada a tocar de l’encreuament amb el camí de Can Po Vell. Aquest és un espai de difícil localització des del camí perquè està a una superfície inferior i compta amb dues taules i un arbre.
Està previst que totes dues actuacions estiguin enllestides a principis del 2026. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Massachs Obres i Paisatge, la de les hortes de Santa Eugènia per un import de 315.289,10 € (IVA inclòs) i les del camí fluvial del Ter en l’entorn de Sant Ponç per un import de 362.427,10 € (IVA inclòs).
Les declaracions
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Girona, Gemma Geis Carreras, considera, en un comunicat de premsa, que “aquestes obres no només milloraran la imatge i l’accessibilitat dels espais, sinó que també contribuiran a reforçar la identitat i la singularitat de Girona. El turisme del futur és aquell que sap combinar patrimoni, cultura, natura i benestar, i aquest és el camí que impulsem des de l’Ajuntament”.
Per la seva part, el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech, ha assegurat que “volem que les hortes siguin una part central de la vida de Santa Eugènia i un element que connecti el barri de forma agradable i segura. Pel què fa a la mobilitat ciclista es reforcen dos trams de la gran artèria de circulació en bicicleta a la ciutat que alhora ens connecta amb els municipis de l’àrea urbana”.
