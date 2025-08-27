Liciten l'obra per reconvertir l'antic taller de la Marfà en un espai de foment del sector hortícola
L'obra val un milió i forma part del projecte Menja't que es concep com una intervenció integral per desenvolupar un nou producte turístic basat en la interconnexió entre la gastronomia, el patrimoni natural i la tradició agrícola, hortícola i comercial
Fil a l'agulla per reconvertir l'antic taller de la Marfà en un espai de foment del sector hortícola. Aquesta setmana ha sortit a licitació l'obra que ha de permetre la reconversió d'un edifici històric que fa anys que està sense cap ús i en mal estat. El pressupost base de licitació és de 996.447,26 euros i està previst que les obres s'allarguin durant un any quan s'hagi formalitzat el contracte amb l'empresa adjudicatària. L'immoble està situat al costat de la Marfà i Can Ninetes, al barri de Santa Eugènia de Girona, a tocar de les hortes.
L'edifici objecte de la rehabilitació era originalment un taller d'una antiga fàbrica industrial tèxtil en planta baixa, que va formar part del patrimoni industrial de Santa Eugènia i va ser adquirit per l'Ajuntament de Girona. Amb les actuacions que s’hi portaran a terme, el nou espai servirà per canalitzar les activitats econòmiques sectorials i de consolidació del paisatge i del patrimoni de les Hortes de Santa Eugènia.
Els usos
Pel que fa a l’ús pedagògic i divulgatiu, l’equipament tindrà com a objectiu ensenyar de manera didàctica els cicles de l’hort, les plantes hortalisses, l’ús eficient de recursos naturals i el caràcter de “bé comú” que són la terra agrícola, l’aigua o el compost, gràcies a la integració d’un espai de foment i d’interpretació de les activitats hortícoles.
En relació amb l’ús social i formatiu, s’hi portaran a terme activitats diverses, acompanyament i assessorament específics, tallers, formacions pràctiques i tècniques, espais de recepció i de reunions, que desenvoluparan els serveis de l’Ajuntament o d’altres entitats.
A més, també servirà com a oficina, despatxos i serveis de gestió per a l’acollida i desenvolupament de les activitats d’acompanyament i assessorament destinats a les entitats i persones usuàries de les hortes de Santa Eugènia, a totes les persones interessades per les activitats hortícoles i als agents econòmics de la cadena de valor.
Sostenibilitat
Un dels trets rellevants de la rehabilitació és que respondrà a criteris d’eficiència i sostenibilitat per garantir un edifici a energia nul·la, per minorar la petjada ecològica i per afavorir l’economia circular. A més, s’instal·laran plaques solars fotovoltaiques a la coberta i s’hi implementaran mesures en favor del cicle tancat de l’aigua utilitzada per l’edifici (autosuficiència hídrica), a través de la recuperació i de reciclatge in-situ de les aigües grises.
La superfície objecte de l’actuació és de 523,10 metres quadrats, amb una superfície edificada de 163,83 m² (138,15 m² útils) i amb una superfície restant de 359,27 m², que inclou els accessos i una zona verda exterior.
Les declaracions
Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte Menja't Girona, amb fons europeus, que es concep com una intervenció integral per desenvolupar un nou producte turístic basat en la interconnexió entre la gastronomia, el patrimoni natural i la tradició agrícola, hortícola i comercial, centrant gran part de les seves actuacions a les hortes de Santa Eugènia.
Quan es va anunciar que l'obra es licitaria aviat, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras va assenyalar que estaven "satisfets de poder iniciar els tràmits de la rehabilitació de la Marfà" que, segons va dir, "esdevindrà un centre de reunió per a les entitats de Santa Eugènia i per a la divulgació i gestió de les hortes".
El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech, per la seva part va assenyalar que "amb aquesta acció es recupera un edifici històric del passat industrial de Santa Eugènia i l’obrim al veïnat per a usos vinculats al futur de les hortes i de la ciutat".
El representant municipal va afegir que s'estan "recuperant diferents edificis per mantenir la memòria de la ciutat, com la Casa de l’Aigua, el Xalet Soler o l’ampliació del local social de Palau entre d’altres”.
