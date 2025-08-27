Reclamen la paperera de l'entrada de les hortes de Santa Eugènia perquè l'anterior la van cremar

Fa dues setmanes que no n'hi ha cap i la gent deixa les bosses amb excrement de gos a terra

La zona on hi havia la paperera.

La zona on hi havia la paperera. / C.B.

Redacció

Girona

Usaris de les hortes de Santa Eugènia de Girona reclamen que es col·loqui una nova paperera a l'entrada de les hortes des del carrer Costabona. Recorden que era l'única paperera que hi ha a l’entrada a les hortes i que la van cremar fa dues setmanes. Indiquen que la gent hi continua deixant les bosses amb les defecaccions de gos a terra." Ningú l’ha substituït i no n’han posat cap més", lamenten.

Sobre aquesta paperera hi va haver queixes, en el passat, perquè ningú recollia les deixalles i quedava plena durant dies. S'hi acabaven acumulant bosses d'escombraries a terra, tot i que aquestes, s'han de llençar en un contenidor i no a la paperera.

