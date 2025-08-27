Salt inverteix 208.700 euros en millora de la travessera Rigau
Les obres arrenquen aquest dilluns i suposaren el tall de la via durant tres mesos, per això s’ha habilitat una reserva d’espai d’aparcament per a veïns amb garatges, ja que no podran accedir-hi mentre durin els treballs
Redacció
Les obres de transformació i millora de la travessera Rigau de Salt han començat avui. Els treballs comportaran una inversió total de més de 208.700 euros. El projecte inclou, d’una banda, la renovació de les canonades del clavegueram i de l’aigua potable, que anirà a càrrec de l’empresa pública Catsa, amb un cost de 128.804,54 euros, i, de l’altra, la millora del paviment i la transformació del carrer en una plataforma única, amb una inversió municipal superior als 79.900 euros.
Aquesta actuació forma part del Pla d’asfaltatges i millora de la via pública 2025, que compta amb una inversió global de més de 500.000 euros per modernitzar i millorar diversos carrers del municipi. De fet, durant aquest mes d’agost ja s’han anat duent a terme les actuacions previstes a la millora de cinc trams de voreres del municipi i a partir del setembre s’executaran els asfaltatges previstos, que enguany permetrà arribar a vuit carrers o trams de via.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “amb aquesta obra fem un pas més en el compromís de millorar els carrers de Salt i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. La travessera Rigau és un carrer molt cèntric i ara, amb la renovació de serveis i la nova plataforma única, guanyarà en comoditat, seguretat i accessibilitat per a tothom”.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, ha subratllat que “hem accelerat al màxim els terminis i per això concentrem els treballs en tres mesos. Sabem que comportarà molèsties puntuals, com el tall del carrer i les restriccions d’accés als guals, però a canvi aconseguirem una millora important d’aquesta via en poc temps”.
Tres mesos
Durant les obres, que tindran una durada aproximada de tres mesos, el carrer quedarà tallat completament. Per reduir les afectacions, l’Ajuntament ha habilitat espais d’estacionament alternatiu per als veïns i veïnes amb guals autoritzats a l’aparcament del Rec Monar. Els veïns residents en aquest carrer i que ho vulguin poden sol·licitar la reserva de plaça enviant un correu electrònic a administraciopolicia@salt.cat.
Des del consistori, ja es va informar els veïns durant el mes de juliol que els treballs de millora a la Travessera Rigau començarien a final del mes d’agost i van rebre un recordatori ara fa pocs dies per poder registrar quines matrícules precisaven utilitzar l’aparcament exclusiu habilitat.
