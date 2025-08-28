Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els casals municipals de Girona tanquen l’estiu amb més de 3.340 participants

Els joves i infants de 0 a 17 anys han pogut gaudir de 49 propostes de diferents entitats i associacions de la ciutat

Una imatge de la visita institucional feta en el casal de l’escola Pla.

Una imatge de la visita institucional feta en el casal de l’escola Pla. / Aj. de Girona

Redacció

Girona

El programa municipal de casals d’estiu, organitzat per l’Ajuntament de Girona, finalitzarà demà la seva activitat havent assolit la participació de més de 3.340 joves i infants d’entre 0 a 17 anys. Enguany, la ciutat ha comptat amb 49 casals repartits per diferents barris i equipaments que han portat a terme 25 entitats i associacions del municipi i que han mobilitzat més de 350 professionals de l’educació en el lleure. Aquesta participació ha suposat una ocupació del 97,40% de l’oferta.

“Els casals d'estiu són una eina clau per donar oportunitats d'educació en el lleure a la mainada de Girona. Estem contents de la gran rebuda que han tingut enguany i agraïts a la participació de tothom qui ho ha fet possible”, ha subratllat la regidora d’Educació i de Participació i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila Vergés.

L’objectiu d’aquest programa és garantir l’accés d’infants i joves a activitats educatives i de lleure de qualitat durant els mesos d’estiu. El projecte combina casals esportius, artístics, formatius, de cultura popular i de lleure general, així com casals inclusius adreçats a infants amb necessitats educatives especials.

Els casals d’estiu van arrencar els darrers dies de juny a l’escola de Santa Eugènia, van continuar el mes de juliol amb 42 propostes i han seguit aquest mes d’agost amb 6 casals més que s’han repartit en diferents barris de la ciutat. Aquestes activitats, a través de les quals el consistori gironí ha pogut donar resposta a les necessitats de les famílies i la comunitat, contribueixen a consolidar el compromís de la ciutat amb l’educació més enllà del calendari escolar.

Formació per a monitors i monitores

A més, aquest 2025, com a novetat, l’Ajuntament va portar a terme una formació per a més d’un centenar de monitors i monitores contractats per les entitats col·laboradores, que es va fer el 30 de juny passat al Centre Cultural La Mercè. Amb aquesta iniciativa, el consistori va voler reforçar les habilitats i coneixements del monitoratge i empoderar-los per poder dur a terme les activitats amb la màxima qualitat. La sessió es va organitzar en dues parts: una de coneixement del funcionament del programa, els valors del lleure educatiu i de sensibilització lingüística, i una altra que consistia en tallers de diferents àmbits temàtics.

També es va crear la figura de referent d'inclusió i es van fer diferents formacions organitzades pel Pla d'Inclusió dels Casals d'Estiu, un recurs específic per facilitar la participació d’infants i joves en situació de vulnerabilitat social o amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquest pla inclou mesures com l’acompanyament personalitzat a les famílies durant el període d’inscripció, coordinació amb serveis socioeducatius i la presència de monitors i monitores de suport als casals per garantir la inclusió educativa a les activitats de lleure municipals.

Tant l’alcalde de la ciutat, Lluc Salellas i Vilar, com la regidora d’Educació de l’Ajuntament, Queralt Vila i el regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, van visitar diferents casals municipals al llarg de l’estiu, per conèixer de primera mà la tasca que duen a terme les entitats i compartir una estona amb els infants i els equips educatius.

Surt en llibertat el detingut per boicotejar un equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres

L'Hotel Maria del Mar de Lloret rep el certificat "Autism Friendly"

On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge

Cimalsa posa a lloguer una nau industrial i una zona d'aparcament a Vilobí d'Onyar

Un estudi gironí revela que gairebé la meitat dels coralls s’han perdut per les onades de calor marines

Veïns de Caldes de Malavella denuncien que porten més de 24 hores sense llum

Un ferit en una col·lisió entre dos cotxes a la GI-682 a Tossa

Robin Westman, l'autora del tiroteig mortal en una escola de Minneapolis, va publicar vídeos racistes i amenaces a Trump

