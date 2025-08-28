Els casals municipals de Girona tanquen l’estiu amb més de 3.340 participants
Els joves i infants de 0 a 17 anys han pogut gaudir de 49 propostes de diferents entitats i associacions de la ciutat
Redacció
El programa municipal de casals d’estiu, organitzat per l’Ajuntament de Girona, finalitzarà demà la seva activitat havent assolit la participació de més de 3.340 joves i infants d’entre 0 a 17 anys. Enguany, la ciutat ha comptat amb 49 casals repartits per diferents barris i equipaments que han portat a terme 25 entitats i associacions del municipi i que han mobilitzat més de 350 professionals de l’educació en el lleure. Aquesta participació ha suposat una ocupació del 97,40% de l’oferta.
“Els casals d'estiu són una eina clau per donar oportunitats d'educació en el lleure a la mainada de Girona. Estem contents de la gran rebuda que han tingut enguany i agraïts a la participació de tothom qui ho ha fet possible”, ha subratllat la regidora d’Educació i de Participació i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila Vergés.
L’objectiu d’aquest programa és garantir l’accés d’infants i joves a activitats educatives i de lleure de qualitat durant els mesos d’estiu. El projecte combina casals esportius, artístics, formatius, de cultura popular i de lleure general, així com casals inclusius adreçats a infants amb necessitats educatives especials.
Els casals d’estiu van arrencar els darrers dies de juny a l’escola de Santa Eugènia, van continuar el mes de juliol amb 42 propostes i han seguit aquest mes d’agost amb 6 casals més que s’han repartit en diferents barris de la ciutat. Aquestes activitats, a través de les quals el consistori gironí ha pogut donar resposta a les necessitats de les famílies i la comunitat, contribueixen a consolidar el compromís de la ciutat amb l’educació més enllà del calendari escolar.
Formació per a monitors i monitores
A més, aquest 2025, com a novetat, l’Ajuntament va portar a terme una formació per a més d’un centenar de monitors i monitores contractats per les entitats col·laboradores, que es va fer el 30 de juny passat al Centre Cultural La Mercè. Amb aquesta iniciativa, el consistori va voler reforçar les habilitats i coneixements del monitoratge i empoderar-los per poder dur a terme les activitats amb la màxima qualitat. La sessió es va organitzar en dues parts: una de coneixement del funcionament del programa, els valors del lleure educatiu i de sensibilització lingüística, i una altra que consistia en tallers de diferents àmbits temàtics.
També es va crear la figura de referent d'inclusió i es van fer diferents formacions organitzades pel Pla d'Inclusió dels Casals d'Estiu, un recurs específic per facilitar la participació d’infants i joves en situació de vulnerabilitat social o amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquest pla inclou mesures com l’acompanyament personalitzat a les famílies durant el període d’inscripció, coordinació amb serveis socioeducatius i la presència de monitors i monitores de suport als casals per garantir la inclusió educativa a les activitats de lleure municipals.
Tant l’alcalde de la ciutat, Lluc Salellas i Vilar, com la regidora d’Educació de l’Ajuntament, Queralt Vila i el regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, van visitar diferents casals municipals al llarg de l’estiu, per conèixer de primera mà la tasca que duen a terme les entitats i compartir una estona amb els infants i els equips educatius.
