Formar professionals per tenir cura de la Vida i de la Mort
Josep Lluís Tejeda
Dret a Morir Dignament, DMD, associació sense ànim de lucre fundada el 1984, defensa el coneixement dels drets sanitaris i assessora les persones en la presa de decisions, especialment al final de la seva vida.
A DMD de comarques gironines comptem amb un conjunt ampli de voluntàries i voluntaris, amb experiència personal en àmbits de la salut, el treball social, l’administració, l’assessorament legal, la psicologia i l’educació, entre d’altres. Per a cada sol·licitud d’informació, acompanyament, suport o formació, aquest equip planifica i realitza les sessions formatives requerides.
En els darrers anys ha crescut l’interès per part dels professionals sanitaris i de treball social, sobre els recursos comunicatius i d’acompanyament al voltant dels drets en final de vida, el document de voluntats anticipades (DVA) i com gestionar les sol·licituds de la prestació de l’ajuda a morir (PRAM). Exemple d’aquest interès són les sessions de formació que realitzem en col·laboració amb l’ICS de Girona, la Diputació de Girona o la UdG.
Un conjunt de professionals, tot i que menys conegut per part de la població general, juga un rol cabdal en aquest sistema sanitari i de suport social per a una vida, i una mort, dignes. Són Tècnics mitjans en Atenció a persones amb dependència, Tècnics mitjans en emergències sanitàries, Tècnics en cures auxiliars d’infermeria, Tècnics superiors en integració social, entre d’altres.
El treball de DMD Girona amb els equips docents que formen a aquests/es futurs/es professionals és constant i fructífer. Els i les professionals en formació agraeixen capacitar-se per poder afrontar el tema del final de vida i de la mort de forma natural, i sense tabús. Conèixer a fons el document de voluntats anticipades (DVA), i com afrontar la conversa amb les persones/pacients amb qui treballen sobre els seus valors vitals al final de la vida són sempre temes molt ben valorats per les i els professionals que s’estan formant.
Comptem amb materials propis que compartim en les sessions de treball amb una metodologia pràctica i grupal, on s’aborden, sota el títol genèric “Què hi podem fer com a professionals?”
- El concepte de vida i mort dignes. A partir d’una reflexió grupal es manifesten les característiques de la dignitat personal, els valors vitals i la presa de decisions sobre la pròpia vida i el seu final. S’utilitza una guia “pas a pas” per ajudar els professionals a parlar sobre els desigs i voluntats dels seus usuaris i pacients.
- Els drets sanitaris reconeguts, el seu caràcter i la seva història. El consentiment informat, el DVA (Document de Voluntats anticipades), el dret a les cures pal·liatives, la limitació de l’esforç terapèutic, la preservació de la intimitat del pacient, i l’eutanàsia.
- Com es pot tractar el tema de la mort sense tabús i amb naturalitat, amb cadascun dels col·lectius amb qui tracten els professionals. En aquests entorns s’utilitzen diversitat de tècniques comunicatives i de material gràfic i educatiu.
Les accions formatives són part molt important de les actuacions de DMD. El nombre de propostes i materials que utilitzem és ampli i enfocat per a cada col·lectiu professional. No dubteu a demanar-nos la nostra participació, quan us calgui. Us convidem a conèixer la nostra web dmd.cat, a contactar via mail girona@dmd.cat, o a adreçar-vos als grups locals https://dmd.cat/contacta/.
Josep Lluís Tejeda és voluntari de DMD i coordinador de comarques gironines
