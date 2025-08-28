Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona treu la lletra "H" del nom de l'avinguda Ramon Folch

El canvi respon al criteri que si la persona que dona nom a la via va viure abans de la implantació del Registre Civil (1870)

La rotonda d'un dels extrems de l'avinguda.

Tapi Carreras

Girona

L'Ajuntament de Girona ha decidit treure la lletra "h" de l'avinguda Ramon Folch. A partir d'ara es diu avinguda de Ramon Folc.

Segons explica l'Ajuntament a la xarxa X s'ha apostat per fer aquest canvi arran d’un acord pres aquest 2025 per la Comissió del Nomenclàtor.

El consistori assenyala que "el canvi respon al criteri que si la persona que dona nom a la via va viure abans de la implantació del Registre Civil (1870), cal adaptar la grafia a l'ortografia actual. Ramon Folc va viure durant el segle XIII, per tant, el seu nom s’ha d'escriure com a "Ramon Folc".

Tot plegat neix arran d'un avís ciutadà i de la revisió de les plaques dels carrers. La comissió del nomenclàtor ha fet la consulta al Consorci per a la Normalització Lingüística per validar el canvi.

El nom del carrer es va aprovar l'any 1984 com a "Avinguda de Ramon Folch". Ramon Folc va viure "a cavall dels segles XV i XVI, per tant, s'hauria d'escriure com a "Ramon Folc", tal com ressalta la comissió.

