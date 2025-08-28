Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica

El Síndic de Greuges recorda que els infants tenen dret a a estar acompanyats

L'exterior de l'hospital Josep Trueta en una imatge d'arxiu.

L'exterior de l'hospital Josep Trueta en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

ACN

Girona

Normatives internacionals com la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i la Carta europea dels drets dels infants hospitalitzats, els menors d’edat tenen dret a estar acompanyats pels seus progenitors o persones cuidadores durant qualsevol procediment mèdic que impliqui dolor, ansietat o por. Aquest dret s’ha de garantir de manera general, i només es pot restringir per raons de seguretat o altres circumstàncies excepcionals.

El Síndic de Greuges exposa que, en els darrers anys, ha rebut diverses queixes de pares que no havien pogut estar amb els seus fills durant la realització d’alguna prova mèdica. És el cas de la mare d’una nena de 22 mesos que va acudir a l’hospital Josep Trueta de Girona. No la van deixar acompanyar la seva filla durant el procés de sedació per a una ressonància magnètica.

Arran d’aquesta circumstància, el centre hospitalari s’ha compromès a revisar el protocol actual i a garantir que tots els professionals rebin la formació adequada per evitar que situacions com aquesta es repeteixin.

En aquest sentit, la síndica ha remarcat que “els drets dels infants no poden variar en funció de la zona on visquin i, per tant, de l’hospital que els toqui”.

