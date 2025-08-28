El Museu del Cinema de Girona instal·la plaques solars a la teulada
Es preveu que el centenar de panells fotovoltaics generin un estalvi de consum elèctric del 65% i que es deixin d’emetre 15,3 tones de CO2 anuals
El Museu del Cinema de Girona ha instal·lat aquest estiu plaques solars fotovoltaiques a la teulada de l’edifici. Es tracta d’una mesura prevista en Pla estratègic de l’equipament per al període 2024-2027, amb l’objectiu de millorar-ne la sostenibilitat i l’eficàcia i eficiència energètica.
Concretament, s’han col·locat 92 panells de 535Wp que ja estan funcionant a ple rendiment, amb una potència nominal de 40kW i una potència pic de 49,22 kWp. Aquesta instal·lació -que funciona amb règim d’autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedents- permetrà múltiples avantatges, no només des del punt de vista econòmic, sinó també ambiental i social.
Es preveu que l’aprofitament de l’energia produïda suposi el 65% del consum total d’energia elèctrica del Museu del Cinema i s’estalviïn unes emissions de 15,3 tones de CO2 anuals. La reducció de costos és especialment rellevant per a institucions com els museus, que solen tenir un consum energètic elevat a causa de la climatització, il·luminació i conservació de les seves col·leccions.
“Amb la instal·lació de plaques solars al museu de Cinema hem obert una porta més. No només preservem la nostra memòria cinematogràfica, sinó que també apostem per un futur més verd. És una manera de demostrar que la cultura pot liderar el canvi i generar beneficis que van molt més enllà, obrir portes i també obrir camí cap a una ciutat més sostenible”, ha assenyalat, en un comunicat de premsa, el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament, Quim Ayats Bartrina.
El projecte executiu i direcció facultativa d’aquesta obra ha estat dut a terme per l’empresa SUNO, Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP i l’empresa WATTS AT HOME ENERGIA, S.L. ha estat l’encarregada d’executar l’obra, amb un pressupost total de 41.766,60 €. L’obra ha rebut el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha finançat el 50% del cost global de la instal·lació. La resta de finançament ha estat aportat per l’Ajuntament de Girona.
Vuit equipaments públics amb plaques
Amb la incorporació del Museu del Cinema, actualment vuit equipaments municipals compten amb plaques solars. Per una banda, hi ha MercaGirona, el Centre Cívic Ter i el Centre Cívic Pont Major, que funcionen en règim especial, és a dir, s’injecta l’energia a la xarxa i es rep una compensació econòmica. Per l’altra banda, hi ha tres instal·lacions de producció en autoconsum: el Mercat del Lleó (288 panells), Palau de Fires (252 plaques), Auditori de Girona (202 plaques), el Pavelló de Vila-roja (216 panells) i l’Escola Font de la Pólvora (180 panells). Aquestes dues últimes instal·lacions estan pendents d’entrar en funcionament.
L’acció s’emmarca dins l’estratègia de col·locació de plaques solars a diferents equipaments públics de la ciutat i dins el projecte Girona Ciutat Circular. Sobre la taula també hi ha el projecte d’ubicar un camp solar amb més de 700 plaques fotovoltaiques al recinte de la depuradora de Campdorà i recentment s’ha tret a licitació la construcció de la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau, que tindrà 396 plaques fotovoltaiques.
