Santa Eugènia reviu la històrica Festa de Sant Pebrot
La 3a edició de la Festa de Sant Pebrot tindrà lloc el 6 i 7 de setembre dins la Festa Major de Santa Eugènia
Redacció
La Comunalitat del Güell i l’Associació de Veïnes i Veïns de Santa Eugènia de Ter impulsen, per tercer any consecutiu, la recuperació de la Festa de Sant Pebrot, una celebració històrica del barri que havia caigut en l’oblit i que enguany tornarà a omplir de vida el barri els dies 6 i 7 de setembre, en el marc de la Festa Major.
La Festa de Sant Pebrot, molt popular abans de la Guerra Civil, era considerada la festa petita de l’antic poble de Santa Eugènia. Tradicionalment se celebrava a ple estiu, vinculada a la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels hortolans i figura estretament lligada al territori. L’imaginari popular situa l’origen del seu nom en el relleu de la porta de Can Ninetes, on alguns veïns interpreten que la figura sosté un pebrot de grans dimensions.
En el seu moment, la festa estimulava els hortolans a exhibir les pebroteres més ufanoses, que es col·locaven a l’altar de Santa Eugènia, i es completava amb un ofici religiós, ballades de sardanes i festes populars.
Amb aquesta tercera edició, el barri vol continuar recuperant el caràcter comunitari i festiu de la celebració, posant en valor les arrels hortelanes de Santa Eugènia i combinant coneixement, tradició i actualitat amb activitats obertes a tothom.
Entre els actes de dissabte hi ha Com adaptar un hort a la falta d’aigua? Passejada per les hortes i conversa amb exemples pràctics de la mà d'en Mathias Hespe, president de l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia (10:oo hores) i el taller Taller a la cuina del Centre Cívic de Sta. Eugènia sobre les virtuts del fonoll i degustació d’algunes elaboracions, a càrrec de Pilar Martínez de l’Associació Milfulles (12:00 hores).Pel que fa a diumenge s'ha previst una mostra d’arrossos amb verdures de les hortes de Santa Eugènia, un dinar col·lectiu de Sant Pebrot al Parc Núria Terés i una sobretaula dinamitzada per Glosa Girona, amb música, improvisació i humor
En la darrera edició, més d’una quinzena d’equips van cuinar arrossos que van aplegar prop de 500 persones al Parc Núria Terés.
Totes les activitats son gratuïtes, excepte el tast d’arrossos que ofereix diferents tastets a preus populars. Algunes de les activitats requereixen inscripció prèvia, tant per als tallers com per als cuiners i cuineres que vulguin participar a la mostra d’arrossos.
Amb aquesta iniciativa, la Comunalitat del Güell i l’Associació de Veïnes i Veïns de Santa Eugènia refermen la voluntat de donar nova vida a una tradició popular arrelada a la identitat del barri, recuperant l’esperit comunitari que caracteritzava la Festa del Sant Pebrot i adaptant-lo als temps actuals.
