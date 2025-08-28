La Vall de Sant Daniel estrenarà la Serp, una figura festiva inspirada en la llegenda de la Font d’en Pericot
La figura, de vuit metres i portada per mainada, es presentarà diumenge 31 d’agost en el marc de la Festa Major amb una cercavila i ballada popular
Redacció
La Festa Major de la Vall de Sant Daniel viurà aquest diumenge 31 d’agost un esdeveniment històric amb la presentació de la Serp de Sant Daniel, una nova bèstia promoguda pels veïns que s’incorpora a la imatgeria popular de Girona. La figura prendrà el relleu de la cucafera infantil, construïda fa deu anys per la mainada de la Vall i que, pel desgast de l’ús i el pas del temps, convenia renovar.
La Serp ha estat dissenyada i construïda per l’artista Nuxu Perpinyà, i la modista Núria Brengaret ha confeccionat el vestit que simbolitza la pell. La seva aparença s’inspira en tres elements icònics gironins: la serp que apareix al Beatus de la Catedral de Girona, una gàrgola situada al mateix temple i unes serps modernistes de Rafel Masó que hi ha esculpides al cementiri. Més enllà de la forma, la nova bèstia vol representar i popularitzar encara més la llegenda de la Font d’en Pericot, molt arrelada a la Vall i a la ciutat.
Amb vuit metres de llargada, la figura està concebuda per ser portada i enlairada per mainada, per garantir que els infants i joves de la Vall siguin els veritables protagonistes i se la facin seva. L’estrena comptarà amb un padrí d’excepció: el Petit Drac Major de Girona, que li donarà la benvinguda oficial a la gran família del bestiari festiu gironí.
L’acte de presentació començarà a les 5 de la tarda a la plaça de les Sardanes de Sant Daniel, amb una ballada amb la Cobla Bisbal Jove i una cercavila fins al Monestir. Al llarg del recorregut es presentarà la figura amb la narració de la llegenda de la Font d’en Pericot. Tot seguit, la Serp encapçalarà la comitiva fins al claustre del Monestir, on es podrà gaudir d’una ballada de germanor amb La sardana de les monges i d’un fi de festa amb pa i xocolata per a tothom.
L’organització convida tots els gironins i gironines, així com visitants i curiosos, a viure aquesta estrena col·lectiva i a sumar-se a una festa que vol mantenir viva la cultura popular de la Vall.
