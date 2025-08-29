El Centre Maria Gay de Girona rep un segell per "l’excel·lència" en l’atenció a les persones grans
L’acreditació internacional EFQM 200 reconeix la seva aposta per la millora contínua, la gestió sostenible i una atenció centrada en la persona
Redacció
El Centre Maria Gay de Girona ha rebut avui el Segell EFQM 200, una acreditació internacional que reconeix l’excel·lència, la innovació i la sostenibilitat en la gestió de les organitzacions. Amb aquest assoliment, es converteix en el primer centre de la província de Girona que obté aquest distintiu en els serveis de residència assistida, centre de dia i atenció domiciliària per a persones grans.
L’acte institucional, celebrat a l’església del Centre, ha comptat amb els principals representants institucionals i del sector sociosanitari de Girona. Durant la cerimònia, s’ha subratllat l’esforç col·lectiu de tot l’equip i el compromís del Centre Maria Gay de vetllar per la dignitat i la qualitat de vida de les persones grans, a través d’un model d’assistència integrada, sanitària i social.
“El segell és molt més que un certificat: és la constatació del nostre compromís amb les persones usuàries i les seves famílies, amb els professionals i amb les institucions que ens donen suport”, ha destacat Jordi Pujiula, director del Centre.
Un reconeixement pioner a Girona
El Segell EFQM 200 acredita el compromís del Centre amb la millora contínua, la gestió sostenible i, sobretot, amb una atenció centrada en la persona. El procés, iniciat el 2019, ha culminat amb una puntuació de 280 punts, per sobre del mínim exigit.
El Centre Maria Gay, que pertany a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, una institució amb més de 155 anys d’història, continua fidel a l’esperit de les religioses en la tasca de vetllar per les persones en situació de vulnerabilitat i oferir una cura propera i humana. Al llarg dels anys, ha consolidat un camí cap a l’excel·lència amb la implantació de certificacions de qualitat (ISO, UNE 158101), el reconeixement de la Fundació Avedis Donabedian i, recentment, l’acreditació com a Centre Lliure de Contencions (2022).
La veu de les institucions
Les autoritats assistents han coincidit a destacar la tasca del Centre Maria Gay en favor de la gent gran. Lluc Salellas, alcalde de Girona, ha subratllat que el Centre contribueix a fer de Girona una “ciutat que cuida”, garantint que les persones grans puguin viure amb la dignitat i la qualitat que mereixen. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona, ha posat en valor la capacitat del Centre per mantenir l’essència d’acompanyament de les religioses fundadores, alhora que avança cap a una atenció integral i innovadora. David Álvarez, director territorial de Drets Socials i Inclusió, ha remarcat que l’eficiència i el rigor poden conviure amb la calidesa humana, un valor essencial per millorar la qualitat de vida de les persones grans.Finalment, Miquel Romero, director de Serveis del Club Excelencia en Gestión, única entitat sòcia i representant a Espanya de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM), ha felicitat el Centre per iniciar i perseverar en el camí cap a l’excel·lència, mirant present i futur, i fent del Segell una eina diferencial i de prestigi.
Els parlaments han conclòs amb el lliurament oficial del Segell, que ha rebut el director del Centre, Jordi Pujiula, juntament amb la Religiosa de Sant Josep de Girona Felicidad Canseco, superiora de la comunitat del Centre Maria Gay.
La celebració ha finalitzat amb un refrigeri compartit entre autoritats, convidats, religioses, persones residents del Centre i familiars i els professionals, en un ambient d’alegria i reconeixement col·lectiu.
Serveis acreditats
El Segell EFQM 200 s’ha atorgat als serveis que el Centre Maria Gay ofereix en l’àmbit sanitari i social, l'hospital d’atenció intermèdia (llarga estada i hospital de dia), residència geriàtrica, el Centre de dia i Atenció domiciliària.
